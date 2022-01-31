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「沒追熱門影集的人」不是異類！5大特質讓他們更有魅力

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實習記者吳昀庭／綜合報導

追劇是很多人的休閒娛樂，幾乎每隔一陣子就會有一些影集成為熱門話題，讓身邊所有人都在談論，然而一群人中總會有幾個人不為所動，也可能那正是你自己，即使無法插入話題、旁人不斷推坑，他們還是保有自己的想法。而不愛追熱門影集的人，身上常常都藏了一些迷人特質，讓他們與眾不同。

▲不愛追劇的人。（圖／翻攝自UNSPLASH.COM）

▲不愛追熱門影集的人具備一些迷人特質。（圖／翻攝自unsplash.com，下同）

1.不隨波逐流

不愛追熱門影集的人常常在各方面都不喜歡隨波逐流，他們保有一套自己的標準、原則，不會輕易被煽動情緒，或被外在環境影響，從選擇喜歡的東西，甚至到生活方式，他們比較習慣自己判斷再來做決定。

2.獨立自主

不愛追熱門影集的人，在平常生活中可能也比較獨立自主，他們喜歡自己解決困難和問題，而不是什麼都向他人尋求建議。比起順應潮流，他們會帶著滿滿好奇心，去開發、找到自己有興趣的東西。

▲不愛追劇的人。（圖／翻攝自UNSPLASH.COM）

3.理性思考

雖然追劇是很多人的休閒娛樂，但對有些人來說不管熱不熱門，戲劇本身對他們的吸引力都不夠大，這類人在思考上偏理性，當劇情偏離現實太多就很難產生共鳴，比起關心虛構的事，他們更在乎真實生活中的一切。

4.注重生活品質

現代人生活忙碌，扣除上班、處理日常瑣事的時間，其實剩下的閒暇時光也不多。有些人比起花時間追劇，更在意生活的品質，他們可能會利用空閒來居家裝潢、料理、充實自己、運動…。

▲不愛追劇的人。（圖／翻攝自UNSPLASH.COM）

5.懂得自嘲

沒有跟著追熱門影集時，可能會插不上大家的話題，顯得格格不入，但在這種情況下還是處之泰然的人，通常也懂得用自嘲來化解尷尬，講一些幽默的玩笑輕鬆參與話題。

▲不愛追劇的人。（圖／翻攝自UNSPLASH.COM）

關鍵字：

追劇, 特質, 個性

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