《艾蜜莉在巴黎2》水貂毛針織衫大熱！「撞色＋閃鑽」撩男必備

記者鮑璿安／台北報導

《艾蜜莉在巴黎 Emily in Paris》 第二季熱播，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）劇中穿搭由知名服飾造型師Patricia Field 一手打造，撞色穿搭幾乎套套經典，其中她以毛茸茸的衣領針織衫上身，散發俏皮與性感氣息，該單品台灣也買得到，還有超多同款品項一次公開！

▲《艾蜜莉在巴黎》出現義大利品牌BLUMARINE 經典單品水貂毛領亮片針織衫。（圖／品牌提供）

莉莉柯林斯演出《艾蜜莉在巴黎 Emily in Paris》，劇中造型不乏各種小眾歐美品牌加持，在第三集中，一件毛茸茸的衣領針織衫脫穎而出，來自義大利品牌BLUMARINE 經典單品水貂毛領亮片針織衫，用以短版剪裁彰顯身材優勢。加上遍佈的鑽飾為黑色面料增加立體感，領口柔軟水貂毛成為全身造型的點睛之筆，在艾蜜莉身上不僅毫無違和，亮眼造型也引發討論。

▲粗針織環保皮草領外套、環保皮草領長版鏤空洋裝 。（圖／品牌提供）

品牌擅長以蕾絲、玫瑰印花與柔軟的水貂毛呈現女性柔美氛圍，除了艾蜜莉同款針織衫外，另也有粗針織環保皮草領外套、環保皮草領長版鏤空洋裝等多元款式。

艾蜜莉拎上MOYANT 迷你包Réjane Nano

▲艾蜜莉拎上MOYANT不敗經典包款的迷你縮小版「Réjane Nano」 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

另外艾蜜莉在第5集中與帥氣的法文課學伴艾菲碰面，手中則拎上MOYANT不敗經典包款的迷你縮小版「Réjane Nano」作為她的時尚配件，相當識貨的造型引起關注。包款以19世紀法國知名女演員Gabrielle Réjane女士所命名，短手柄與翻蓋設計是靈魂元素，艾蜜莉更選擇 Réjane系列中尺寸最小、可一手掌握的Réjane Nano。