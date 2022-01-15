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肯德基「桃桃多福蛋撻」顏值滿分　酸甜口感被推爆：吃完原地脫單

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實習記者施至真／綜合報導

肯德基一向以被蛋撻耽誤的炸雞店聞名，近日大陸肯德基推出一款春節限定「桃桃多福蛋撻」，在經典脆甜的金黃葡式蛋撻上，加入大塊冰釀蜜桃果肉丁，酸香清甜不膩口，不僅顏值滿分、口味被網友大讚原地封神，超喜慶的名字還被網友大喊「吃完原地脫單」。

▲肯德基「桃桃多福蛋撻」。（圖／翻攝自小紅書@是個豬崽）

▲大陸肯德基推出春節限定「桃桃多福蛋撻」。（圖／翻攝自小紅書@是個豬崽）

大陸肯德基日前釋出一段大勢男神龔俊手做蛋塔的宣傳影片，在經典原味葡式蛋撻上，加入大顆切塊的白桃果肉、福氣及財運，製成新春限定的「桃桃多福蛋撻」，熱呼呼的奶香蛋撻結合沁涼蜜桃果肉丁，不僅香氣融合的剛剛好，冷熱碰撞的微妙口感更是讓大票網友拜倒裙下的原因，除了加入滿滿桃子果粒以外，還灑上粉嫩莓果粉增加口味層次，咬一口就能感受到滿滿幸福！

▲肯德基「桃桃多福蛋撻」。（圖／翻攝自小紅書@是個豬崽）

▲吃完「桃桃多福蛋撻」保證財運滾滾。（圖／翻攝自微博@肯德基，小紅書@迪兒DIDI）

「桃桃多福蛋撻」美味程度無庸置疑，粉嫩外表光看就流口水，不僅造成瘋搶熱潮，還在社群被推爆：「甜度正好，不膩口！」、「吃了可以增加桃花運嗎？給我來個龔俊吧」、「白桃奶香完全融化我的心」、「蛋撻加入果粒果醬，真的是絕配！！」，不過也有網友認為「沒有酸酸甜甜的味道，踩雷了」、「水果罐頭口感，完全不新鮮」、「沒有原味蛋塔來的香」等等。

速食連鎖店熱賣甜點，除了肯德雞蛋塔還有麥當勞的派類甜點，日本麥當勞近期再度推出冬季限定的「加拿大楓糖卡士達派」，將香草卡士達醬加入由迷人楓糖漿製成的酥脆餅皮中，一口咬下，香濃甜蜜的奶香立刻在口中散開，網友讚嘆好吃到離譜！

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關鍵字：

肯德基, 速食, 甜點, 蛋撻, 麥當勞, , 期間限定

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