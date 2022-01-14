fb ig video ETtoday search mobile

楊冪撞衫韓孝周「輸在這點」！被她輕鬆秒殺　網：精品變網拍

>

▲楊冪撞衫 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪（左）撞衫韓星韓孝周 。（圖／翻攝自IG、微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

被封為「韓國微笑天使」的34歲女星韓孝周，演出《W-兩個世界》、《Happiness》奠定演技，逆齡外表散發少女氣息，日前她PO出身穿彩虹印花針織衫的美照，意外隔海撞衫了大陸女星楊冪，引發網友熱烈討論，有人就點出楊冪輸了，「太複雜反而穿成路人」、「韓孝周靠氣質贏了」。

▲楊冪撞衫 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪撞衫 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪是義大利品牌ETRO代言人，穿著旗下彩虹印花針織衫 。（圖／翻攝自IG、微博）

楊冪早在去年（2021年）9月升格義大利品牌ETRO代言人，同月就搶先上身該服裝帶貨，楊冪以溫婉公主頭露出精緻五官，選擇在彩虹印花針織衫內搭簡單的白色T恤，利用oversize比例營造出「下衣失蹤」的氛圍，露出一雙筆直長腿。不過搭配方式較為繁複，腰帶也相當搶鏡。

▲楊冪撞衫 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪撞衫 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲韓孝周選擇在針織衫內搭配荷葉邊白襯衫營造柔美效果 。（圖／翻攝自IG、微博）

韓孝周與楊冪僅相差1歲撞衫，穿法卻有很大不同，韓孝周在針織衫內搭配荷葉邊的白襯衫，使她溫柔氣質加倍，同時利用激短裙與厚底靴的衝突搭配秀出腿部線條，被網友認為搭配方式更高招。韓孝周也不忘近距離拍攝無死角側顏，讓粉絲大飽眼福，兩人撞衫後有不少網友認為，「韓孝周更適合」、「一個側顏就秒殺」、「楊冪讓精品變網拍」、「韓孝周完勝了」。

關鍵字：

楊冪, 韓孝周, 撞衫, Etro

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心 1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光 星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆 Angelababy全身撞衫Jisoo！「搶人間DIOR」網一面倒：她贏太多 潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 蔡詩芸搶穿PALLADIUM輪胎潮鞋！　橘標防水、一秒快穿機能潮流全進化

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面