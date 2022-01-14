楊冪撞衫韓孝周「輸在這點」！被她輕鬆秒殺　網：精品變網拍

▲楊冪（左）撞衫韓星韓孝周 。（圖／翻攝自IG、微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

被封為「韓國微笑天使」的34歲女星韓孝周，演出《W-兩個世界》、《Happiness》奠定演技，逆齡外表散發少女氣息，日前她PO出身穿彩虹印花針織衫的美照，意外隔海撞衫了大陸女星楊冪，引發網友熱烈討論，有人就點出楊冪輸了，「太複雜反而穿成路人」、「韓孝周靠氣質贏了」。

▲楊冪是義大利品牌ETRO代言人，穿著旗下彩虹印花針織衫 。（圖／翻攝自IG、微博）

楊冪早在去年（2021年）9月升格義大利品牌ETRO代言人，同月就搶先上身該服裝帶貨，楊冪以溫婉公主頭露出精緻五官，選擇在彩虹印花針織衫內搭簡單的白色T恤，利用oversize比例營造出「下衣失蹤」的氛圍，露出一雙筆直長腿。不過搭配方式較為繁複，腰帶也相當搶鏡。

▲韓孝周選擇在針織衫內搭配荷葉邊白襯衫營造柔美效果 。（圖／翻攝自IG、微博）

韓孝周與楊冪僅相差1歲撞衫，穿法卻有很大不同，韓孝周在針織衫內搭配荷葉邊的白襯衫，使她溫柔氣質加倍，同時利用激短裙與厚底靴的衝突搭配秀出腿部線條，被網友認為搭配方式更高招。韓孝周也不忘近距離拍攝無死角側顏，讓粉絲大飽眼福，兩人撞衫後有不少網友認為，「韓孝周更適合」、「一個側顏就秒殺」、「楊冪讓精品變網拍」、「韓孝周完勝了」。