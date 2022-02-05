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就怕渣男帥！《華燈初上》鳳小岳、《第一爐香》彭于晏「最渣語錄」盤點

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

從Netflix超夯台劇《華燈初上》，劇中飾演愛情渣男的鳳小岳，到最近上映的《第一爐香》中，由彭于晏主演浪蕩不羈的渣男喬琪喬，還有前陣子大勢韓劇《無法抗拒的他》，演出完全是漁場管理高手的宋江，令不少網友直呼：「不怕渣男壞，就怕渣男帥！」劇中多句不負責任到不行的「渣男語錄」讓不少女性觀眾邊看邊罵，卻又像女主角們一樣忍不住被他們吸引，以下一起來看看他們引發熱烈話題的渣男慣用語，尤其是女性們千萬要仔細看好。

《華燈初上》鳳小岳

▲渣男金句 。（圖／翻攝臉書、微博）

▲《華燈初上》鳳小岳飾演超級渣男，令不少女性女性觀眾邊看邊罵。（圖／翻攝FB@華燈初上）

＃不是你的錯，是我的問題，我這輩子沒辦法安定下來。

＃如果有選擇的話，誰不想當好人呢？但有些事情你就是控制不了。

＃不要對我有所期望，因為我給不了你。

＃我是不是讓你誤會什麼了？我們兩個，不就是安慰彼此寂寞的人嗎？


《第一爐香》彭于晏

▲渣男金句 。（圖／翻攝臉書、微博）

▲《第一爐香》彭于晏主演浪蕩不羈的渣男喬琪喬。（圖 / 翻攝微博＠電影第一爐香官微）

＃我不能答應你結婚，也不能答應你愛，但是我能答應給你快樂，這不是世上最難得的東西嗎？

＃我打算來看你，如果今天晚上有月亮的話。

＃我不願結婚，我不是為自己，是為你們這些人。

＃現在你可憐，我也可憐，不如你放過我，我也放過你。


《無法抗拒的他》宋江

▲渣男金句 。（圖／翻攝臉書、微博）

▲《無法抗拒的他》宋江演出漁場管理高手。（圖 / 翻攝FB@JTBC）

＃人一定要談戀愛嗎？要是不談戀愛，彼此就不能變得親近嗎？

＃我很喜歡妳，但在一起我還要再想一下。

＃雖然跟她還沒有分開，但我喜歡的是妳。

＃今晚我們將透過是否共蓋一床被子，來確認彼此關係的真實性。

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