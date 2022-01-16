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奧斯塔羅12星座一周運勢0117-0123　雙子看緊荷包、獅子必須沉住氣

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220117-0123奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！正向發展的一周，依舊繼續努力的發展，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭。

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也獲得解決，單身的朋友要把握認識朋友的機會。

TOP3：射手座金錢運最旺！下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

2.獅子座愛情運需要留意：雙方的價值觀開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議下周脾氣要再緩著些，多點耐心。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

整體運勢★★★
牡羊朋友則變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭是有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性。

愛情運勢★★★
雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差。

事業運勢★★★
自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執，另外工作業務也將繁重許多，奧斯提醒要注意一下自己的身心狀況。

金錢運勢★★★
偏財運優於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有來得快去得快的狀況。

金牛座

整體運勢★★★★
對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒金牛朋友下周自負許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。

愛情運勢★★★
感情方面的爭執狀況開始存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者與其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情中的問題。

事業運勢★★
顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

雙子座

整體運勢★★★★
對於成功的渴望增強，讓雙子朋友下周行動力提高，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己下周安心許多。

愛情運勢★★★★
雙方願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周周末可以安排個簡單小旅行。

事業運勢★★★★
渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★
要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，奧斯老師會建議調整一下自己心態，好讓自己更加願意接受新的事物。

愛情運勢★★
在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，需避免說者無意聽者有意的狀況。

事業運勢★★★
事業方面要注意積極度減少的狀況，工作上的考量太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮也綁手綁腳的。

金錢運勢★★★
財運停滯，並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好。

獅子座

整體運勢★★
獅子朋友面對人事物將感到諸多的不順利，奧斯建議做事情要再多注意一些，避免太過唐突的決定以免影響日後狀況。

愛情運勢★★
雙方的價值觀開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議下周脾氣要再緩著些，多點耐心。

事業運勢★★
容易作出錯誤判斷與決策，做起事來也顯得浮躁，下周要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，也有破財的狀況存在。

處女座

整體運勢★★
處女朋友累意充滿你一周的生活當中，或許是工作及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★
雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，面臨現實狀況時感到些許落差。

事業運勢★★★
事業方面則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★
正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想買樂透，那就要有做善事的心理準備。

天秤座

整體運勢★★★★★
天秤朋友將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都可以在下周畫下段落唷。

愛情運勢★★★★★
雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也獲得解決，單身的朋友要把握認識朋友的機會。

事業運勢★★★★
事業將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★
正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

天蠍座

整體運勢★★★★★
強烈穩定的感覺充滿天蠍朋友的生活當中，外在的活潑與熱情轉入了內心沉穩的層面，讓你在下周的生活當中，對周遭都感到十分的滿意。

愛情運勢★★★★
穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間，提出些許承諾更加強雙方的感情。

事業運勢★★★★★
正向發展的一周，依舊繼續努力的發展，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。

射手座

整體運勢★★★★
射手朋友強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有想做的事但始終未付諸行動的朋友，要多加把握。

愛情運勢★★★★
兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，且相當特別的是這樣的原因也有一部分是來自肉體關係。

事業運勢★★★★★
對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★
偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

摩羯座

整體運勢★★
摩羯朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好與過度的保護自己，所以無法正面迎對。

愛情運勢★★
對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生。

事業運勢★★★
事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★
偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式。

水瓶座

整體運勢★★★
水瓶朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

愛情運勢★★★
在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是自我安全感的不足或是對感情感到沒信心。

事業運勢★★
事業方面關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★
偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意。

雙魚座

整體運勢★★
雙魚朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，連帶也產生對自我的疑慮。

愛情運勢★★★
雙方溝通度在下周下降許多，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議要適時的將想法提出來和另一半溝通。

事業運勢★★★
工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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