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吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

每個女孩都希望自己肌膚白皙，所謂「一白遮三醜」，除了透過美白保養來加強之外，也可以運用飲食來調整，吃出白皙透嫩的好膚質，以下就盤點10種吃了會白皙的水果，裡面富含的營養成分可以讓膚色看起來白裡透紅，氣色大增。

▲水果,美白,白皙,保養,美容,。（圖／pexels）

1.櫻桃：裡面還豐富的鐵元素，有補血、促進血液循環的作用，同時含有豐富的膳食纖維，可以保護腸胃。

2.草莓：含有多種酸類和維生素C，是低GI的食物，還可以避免孕期高血壓。

3.藍莓：藍莓含有大量的花青素，尤其是果皮中的含量更高，經常吃可以保護眼睛、降低血糖。

▲水果,美白,白皙,保養,美容,。（圖／pexels）

4.椰子：椰子汁含有多種維生素A、C、E還有氨基酸，多吃可以讓肌膚看起來白裡透紅。

5.奇異果：裡面含有大量的維生素C，可以使肌膚變得白皙紅潤，同時可以促進消化，防止便祕的作用，而且熱量很低。

6.柳丁：裡面含有維生素C，可以促進腸胃蠕動，增強抵抗力，但寒性體質盡量不要多吃。

▲水果,美白,白皙,保養,美容,。（圖／pexels）

7.番茄：裡面含有的茄紅素是一種很好的抗氧化劑，搭配蛋白質一起吃，更容易被身體所吸收。

8.葡萄柚：裡面含有大量的石榴多酚跟花青素，可以幫助膚色更加明亮柔潤。

9.蘋果：「一天一蘋果，醫生遠離我」，蘋果裡面含有微量元素和礦物質，屬於溫性水果，經常吃可以預防便祕。

10.石榴：水果中的王者，含有大量的石榴多酚跟花青素，可以幫助肌膚排毒，讓膚色更加白皙透亮。

▲水果,美白,白皙,保養,美容,。（圖／pexels）

關鍵字：

水果, 美白, 白皙, 保養, 美容

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