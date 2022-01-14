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比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

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▲微笑憂鬱,憂鬱症,憂鬱,疾病,痛苦,心理,。（圖／pexels）

記者李薇／綜合報導　圖／pexels

比起典型的憂鬱症形式，「微笑憂鬱症」藏得更深，表面看起來熱情開朗，內心卻是極度悲傷，他們往往比起一般的憂鬱症患者更加痛苦，因為他們更擅於偽裝自己，在他們看似陽光的笑容背後藏著的卻是孤獨、痛苦還有不被理解。

即使有些患者已經被確診，但當他們告訴身邊的人時，卻沒有人相信，導致他們害怕別人知道自己患了憂鬱症，害怕自己會成為大家的笑柄，整理出8個「微笑憂鬱症」的表現行為，大家早發現早預防，如果身邊也有這樣的朋友，也盡量早點求助醫生的幫忙，給他們一點關心。

▲微笑憂鬱,憂鬱症,憂鬱,疾病,痛苦,心理,。（圖／pexels）

1.非常友善：即使自己非常痛苦，也堅持以微笑示人，給人留下的印象是禮貌、有趣、好相處，但私底下卻是悲傷、難過等負面的情緒居多，剛好跟展示出來的模樣相反。

2.容易自我否定：經常對自己不滿，卻又害怕自己的這些缺點被別人知道。

3.不明原因的無力感：儘管表面的表現得積極向上，但一個人的時候卻常常陷入無能為力的消極狀態。

4.喜歡隱藏自己：壓抑自己的情緒，和朋友在一起的時候，總是無法說出自己的苦悶。

5.意志活動減退：想做的事情就在眼前，卻不知道做的意義是什麼。

▲微笑憂鬱,憂鬱症,憂鬱,疾病,痛苦,心理,。（圖／pexels）

6.睡眠品質降低：即使身體非常累，卻還是久久無法入睡，或者好不容易睡著，卻很容易被驚醒。

7.喜歡獨處：跟以前相比更喜歡一個人發呆，常常幻想有一個安全、可以躲避的地方。

8.有原因不明、難以排除的身體不適感：比如失眠、疼痛、噁心等等，而且試了很多方法都無法消除。

關鍵字：

微笑憂鬱, 憂鬱症, 憂鬱, 疾病, 痛苦, 心理

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