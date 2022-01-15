養髮專家傳授「染髮不傷髮」3重點，染後吃對東西也有用

▲染髮不傷髮質有秘訣。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌緊張，白髮越來越早現形，韓系頭皮護理專家《呂Ryo》，認為白染黑後要持續擁有豐盈黑髮的前提，是全面性的頭皮養護，而合佗中醫診所施昀廷醫師也分享，染髮前後的皮膚狀況評估、染髮後的食物選擇，都是頭皮養護的關鍵步驟。

#挑選低刺激、低敏感是成份選擇關鍵

挑選染劑時要選擇有含藥化粧品許可證字號，及完整標示的染髮產品；另外，選用含有天然、中藥材低刺激、低敏感成份的染劑也是關鍵。當然染髮前除了要先進行皮膚測試，頭皮健康也需要一同評估，若是有嚴重脂漏性皮膚炎、乾癬者或是當下頭皮有傷口、敏感時都不建議染髮。把握成份挑選及皮膚審核第一步，有效降低染後衍生頭皮問題發生機率。

#染後首重頭皮養護，養護頭皮源於清潔

第二步，染髮後對髮絲或是頭皮都會有些影響，也會帶走部份的水分及油脂，因此除了洗髮時水溫不宜過高，降低褪色及頭皮肌膚水分流失風險外，也建議可以選擇溫和氨基酸界面活性劑、親膚弱酸性成份的洗髮精。

#染後為受損髮質補充養分及修護



染髮後頭髮多少會受損，導致髮絲乾燥，內服建議可適當補充優質蛋白質，提供髮絲營養，另外原型食物如蔬菜、豆類也在維生素的補充上有加分；外用建議受損髮質需要進行深層修護保養，可運用髮膜幫助滋養髮絲，有效恢復柔順彈力秀髮，為染髮後髮質修護做完美收尾！

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