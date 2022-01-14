《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

記者李薇／台北報導

台灣影集《華燈初上》一播出就立刻爆紅，劇中角色復古的打扮也成為年末尾牙的主題風格，吸引許多人爭相模仿。想要擁有劇中角色的裝扮，除了微捲的髮型，復古的紅唇更是靈魂所在，以下就盤點幾款必備的紅唇單品，身為粉絲或是想要來點新風格的女孩，絕對要擁有。

嬌蘭 紅寶之吻絕世蜂華系列 ＃1830 雕花磚紅

這款熱情烈焰的磚紅色正是法國嬌蘭「玫瑰綻放」（Bloom of Rose）唇膏的首創色號，靈感源自於亞洲的漆器藝術，以及珍貴之物上的磚紅調裝飾，復古的棕調同時又有紅色融入，可以呈現出個性感的妝容表現，展演出絕代風華的女性風格。

Sisley 漾澤精華護唇筆 ＃26熱情熾紅

以頂級植物保養成份添加，同時又可以大膽玩色的漾澤精華護唇筆，一抹就擁有飽和鮮豔的色彩，熱情大膽地熾熱紅色，可以展現出性感又充滿好氣色的妝容，霸氣女王氣場靠它就立刻搞定，搭配復古的髮型絕對是最正的全場焦點。

Dior 藍星唇膏 經典NEW LOOK ＃999特霧正紅

重新演繹迪奧傳奇正紅，絲絨特霧妝效，盡顯高級質感與時尚氣場，一抹驚艷全場，想要找一支時髦又可以每年都拿出來擦的經典紅色，藍星唇膏的#999絕對不會讓你失望，不管在什麼場合、什麼時機，一抹就能夠立刻掌控全場目光。

蘭蔻 絕對完美唇膏 ＃888 酒漬莓紅

全新化身時髦小蠻腰唇膏管身，金色奢華玫瑰按鈕開啟，首度注入30%玫瑰潤澤唇粹於唇膏質地中，創造出絕無僅有的極潤飽和色彩，18H長效柔嫩更水潤、全天超時顯色更持色，帶有紅酒氛圍的莓果紅，十分性感迷人，有著瞬間鎖著對方心房的強烈視線感，讓人難以拒絕的魅惑勾心氛圍。

肌膚之鑰 奢潤唇膏聚光 ＃217



水潤聚光，呈現豐盈透亮的雙唇風采；添加高效保養成分及富含維他命E的「頂級摩洛哥堅果油」賦予肌膚滋潤，修護保濕打造如初生般的滑嫩美唇，實現長達8H的絕佳舒適妝感，非常適合乾唇人使用，一抹就帶給雙唇滿滿的滋潤感。