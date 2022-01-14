fb ig video ETtoday search mobile

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

>

記者李薇／台北報導

台灣影集《華燈初上》一播出就立刻爆紅，劇中角色復古的打扮也成為年末尾牙的主題風格，吸引許多人爭相模仿。想要擁有劇中角色的裝扮，除了微捲的髮型，復古的紅唇更是靈魂所在，以下就盤點幾款必備的紅唇單品，身為粉絲或是想要來點新風格的女孩，絕對要擁有。

嬌蘭 紅寶之吻絕世蜂華系列 ＃1830 雕花磚紅

▲華燈初上,唇膏,嬌蘭,蘭蔻,肌膚之鑰,sisley,Dior,彩妝。（圖／品牌提供）

這款熱情烈焰的磚紅色正是法國嬌蘭「玫瑰綻放」（Bloom of Rose）唇膏的首創色號，靈感源自於亞洲的漆器藝術，以及珍貴之物上的磚紅調裝飾，復古的棕調同時又有紅色融入，可以呈現出個性感的妝容表現，展演出絕代風華的女性風格。

Sisley 漾澤精華護唇筆 ＃26熱情熾紅

▲華燈初上,唇膏,嬌蘭,蘭蔻,肌膚之鑰,sisley,Dior,彩妝。（圖／品牌提供）

以頂級植物保養成份添加，同時又可以大膽玩色的漾澤精華護唇筆，一抹就擁有飽和鮮豔的色彩，熱情大膽地熾熱紅色，可以展現出性感又充滿好氣色的妝容，霸氣女王氣場靠它就立刻搞定，搭配復古的髮型絕對是最正的全場焦點。

Dior 藍星唇膏 經典NEW LOOK ＃999特霧正紅

▲華燈初上,唇膏,嬌蘭,蘭蔻,肌膚之鑰,sisley,Dior,彩妝。（圖／品牌提供）

重新演繹迪奧傳奇正紅，絲絨特霧妝效，盡顯高級質感與時尚氣場，一抹驚艷全場，想要找一支時髦又可以每年都拿出來擦的經典紅色，藍星唇膏的#999絕對不會讓你失望，不管在什麼場合、什麼時機，一抹就能夠立刻掌控全場目光。

蘭蔻 絕對完美唇膏 ＃888 酒漬莓紅

▲華燈初上,唇膏,嬌蘭,蘭蔻,肌膚之鑰,sisley,Dior,彩妝。（圖／品牌提供）

全新化身時髦小蠻腰唇膏管身，金色奢華玫瑰按鈕開啟，首度注入30%玫瑰潤澤唇粹於唇膏質地中，創造出絕無僅有的極潤飽和色彩，18H長效柔嫩更水潤、全天超時顯色更持色，帶有紅酒氛圍的莓果紅，十分性感迷人，有著瞬間鎖著對方心房的強烈視線感，讓人難以拒絕的魅惑勾心氛圍。

肌膚之鑰 奢潤唇膏聚光 ＃217

▲華燈初上,唇膏,嬌蘭,蘭蔻,肌膚之鑰,sisley,Dior,彩妝。（圖／品牌提供）

水潤聚光，呈現豐盈透亮的雙唇風采；添加高效保養成分及富含維他命E的「頂級摩洛哥堅果油」賦予肌膚滋潤，修護保濕打造如初生般的滑嫩美唇，實現長達8H的絕佳舒適妝感，非常適合乾唇人使用，一抹就帶給雙唇滿滿的滋潤感。

關鍵字：

華燈初上, 唇膏, 嬌蘭, 蘭蔻, 肌膚之鑰, sisley, Dior, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

《單身即地獄》宋智雅爆紅　私底下最愛這3支唇膏，打造嬰兒般的粉嫩唇

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

5年奪冠、連超模都愛用！10款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

范冰冰私下出門畫眉毛竟用牙刷　唇膏＋唇釉打造超持久妝容 人生一定要擁有的10款護手霜　打造細緻「奶油手」就靠它們 餓得要死卻完全沒瘦？記住這4個時間點，一個月降5公斤不是問題 羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益 星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆 羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦 星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面