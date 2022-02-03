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5款「低熱量零食」大人小孩都喜歡！零卡果凍、鱈魚香絲吃了就停不下來

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實習記者施至真／綜合報導

過年期間大吃大喝還不夠，宅家必囤的「涮嘴」零食更是不可缺少，今天就來介紹5款大人、小孩都喜歡的低熱量零食，香濃爽脆的口感適合拿來當作下午茶解饞，吃一口就停不下來，大容量包裝全家一起吃剛剛好。

＃The Chala裸食燕麥脆片

不少人喜歡將富含膳食纖維且營養價值高的燕麥，拿來當成早餐及下午茶食用，不但可以解嘴饞還能增加飽足感，The Chala將燕麥低溫烘烤將製成餅乾脆片，不僅單吃超「涮嘴」，還可以加入優格、豆漿、鮮奶中享用。

▲5款低熱量零食。（圖／翻攝自BUY-FOOD網站）

▲裸食燕麥脆片健康無負擔。（圖／翻攝自The Chala臉書）

＃野菜園海苔堅果三明治

將烘烤後的海苔加入杏仁、白芝麻，製成健康低熱量的海苔堅果三明治，飽滿的堅果夾心，不但是人體最佳的營養來源，好吃的海苔還能幫助腸胃蠕動、增加飽足感，香酥脆口的好味道，一口接一口也不用怕胖！

▲5款低熱量零食。（圖／翻攝自BUY-FOOD網站）

▲海苔堅果三明治涮嘴好吃。（圖／翻攝自華元食品）

＃北海鱈魚香絲

從小吃到大的好味道首推鱈魚香絲，不僅適合當成解饞零食，網路上還有許多鱈魚香絲的特殊吃法，值得嘗試，將寬條鱈魚香絲以180度氣炸3分鐘，酥酥脆脆又帶香氣，熱熱吃很適合邊看新年賀歲片邊品嚐。

▲5款低熱量零食。（圖／翻攝自BUY-FOOD網站）

▲北海鱈魚香絲絕對是新春必備零食。（圖／翻攝自北海鱈魚香絲臉書）

＃盛香珍零卡果凍

盛香珍的果凍是不少人的童年回憶，熱量超低的零卡果凍，一直是網路聲量超高的減肥必吃零食，不但香甜多汁，還添加椰果增加豐富口感，單顆包裝很適合在肚子餓時拿出來解饞，既可保持身材又能滿足口慾，還不快收藏起來。

▲5款低熱量零食。（圖／翻攝自BUY-FOOD網站）

▲零卡果凍一口接一口，也不用怕胖。（圖／翻攝自MOMO購物網）

＃OGAM韓國蜜糖米香餅

被譽為圓柱版「爆米香」的韓國傳統美食「蜜糖米香餅」，外層的蜜香糖衣能夠提振麥米焦香，吃起來不僅清爽脆口，一根不到50大卡的超低熱量，很容易讓人一根接著一根停不下來。

▲5款低熱量零食。（圖／翻攝自BUY-FOOD網站）

▲韓國傳統老味道蜜糖米香餅必須試試看。（圖／翻攝自BUY-FOOD網站）

關鍵字：

新年, 過年, 新春, 點心零食, 嘴饞, 低熱量, 減肥

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