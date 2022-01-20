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韓國男生穿搭教科書是CODE KUNST！6技巧不浮誇也能成為焦點

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲CODE KUNST穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

數次在《Show Me The Money》擔任導師的 CODE KUNST 是韓國嘻哈廠牌 AOMG 旗下的音樂製作人，雖然比起其他音樂製作人，他的起步較晚，但憑藉不斷努力、多樣化的音樂風格及能帶出聽眾情緒的旋律，使得他有「天才音樂製作人」的美譽；不僅是少數自己有推出專輯的音樂製作人，許多由他製作的歌曲點閱率都相當高，例如：LEE HI 的《0》、PH-1的《Hate You》。除了在音樂上的成就，CODE KUNST 的穿搭風格也是時尚參考指標，曾在《麻浦帥小子》節目中及其他時尚相關訪談中展現自己對穿搭的獨到見解，就讓 Dappei 透過以下整理的幾個小技巧，讓我們一起看看 CODE KUNST 是怎麼穿出個人特色吧！

1. 特別褲款愛好者

有在關注 CODE KUNST 的穿衣風格一定會知道他對特別褲款的熱愛，比起一般的長褲，CODE KUNST 喜歡版型、剪裁、設計上較特別的褲款，但視覺上又不能過於誇張，像是左圖的這件淡紫色闊腿褲就是他的心頭好之一；而其他例如：皮革拼接褲款、亮面的 PVC 材質褲款、印花設計的寬褲 ⋯⋯ 等，都很常出現在他的 Instagram 中。如果你也是像 CODE KUNST 一樣腿型較乾瘦的搭黨，不妨試試修飾效果極佳的寬褲，來增加視覺上的份量感。

▲CODE KUNST穿搭。（圖／dappei提供）

（圖源：

2. 細膩質感的華夫格單品

近年來華夫格單品相當受歡迎，細緻的格紋能讓單一色服飾更有立體感，也如同素 Tee 一樣百搭。雖然 CODE KUNST 是名嘻哈音樂製作人，但他的穿衣風格很少有強烈的色彩、華麗的圖案設計款，反而都以飽和度偏低的單品及簡約的設計來完成有層次感的造型；像是在左圖中透過華夫格拉鍊上衣的小範圍破壞設計，讓整體造型看起來十分有個性，褲款搭配有低調印花的深色長褲，讓人將焦點聚在米白華夫格上衣身上，帽款則配上呼應上衣破壞設計的漁夫帽，整體造型帥氣又不過於搶眼。

▲CODE KUNST穿搭。（圖／dappei提供）

3. 針織單品簡約又耐看

CODE KUNST 不只熱愛特別款式的褲子，在上衣的挑選也喜歡剪裁與材質特別、低調中帶有細節設計的款式，像是 ISSEY MIYAKE 的褶皺單品就很受他喜愛。從 CODE KUNST 的搭配中經常能看見針織上衣，無論是拉鍊半開襟的款式或 V 領外套都有，這些單品藉由細膩的織紋、多樣的顏色給人溫暖、簡單有質感的視覺效果；而 CODE KUNST 的針織上衣搭配方式，如果是顏色較飽和的款式就會與低飽和的褲款做搭配，若是飽和度較低的針織上衣，則會搭配較有造型感的褲款，來讓整體搭配更有氛圍感。

▲CODE KUNST穿搭。（圖／dappei提供）

4. 成套搭配俐落又帥氣

如果是還不習慣將不同樣式的上身、下著搭在一起的穿搭新手，不妨購入由設計師搭配好的成套服裝，顏色可以從無彩色系或大地色這些百搭的款式下手，喜歡街頭風格的搭黨還能考慮像 CODE KUNST 在右圖的這套無花果設計套裝，無論整套搭配或分開與黑色、白色素面單品搭配都很好看。

▲CODE KUNST穿搭。（圖／dappei提供）

5. 印花 x 素面單品混搭時尚感

CODE KUNST 常用的搭配技巧之一，就是將有設計感的素色單品與飽和度不高的印花設計單品混搭，讓整體造型帶有街頭、文藝的時尚感；像是圖中的這套花襯衫穿搭，以帶黃調的駝色印花襯衫搭配直筒丹寧褲，藉由黃色、藍色的色彩對比讓造型更有辨識度，而帽款則搭配與襯衫同色系的卡其色毛帽，並在鞋款搭配同為黃調的亮橘色洞洞鞋，不僅色系相呼應，整體色調低飽和的造型也襯托出亮橘色的鞋款，讓這套穿搭既有亮點也給人舒服的視覺效果。

▲CODE KUNST穿搭。（圖／dappei提供）

左圖

6. 帽款成就造型完整度

在 CODE KUNST 的穿衣風格中，除了手錶、戒指及小耳環，這些低調的配件，並沒有嘻哈文化常見的項鍊做搭配。而他用來讓整體造型更有層次感的配件則是漁夫帽及毛帽，尤其在秋冬裡，各種顏色、低調 logo 的毛帽更是必備。想像 CODE KUNST 一樣把毛帽戴得如此和諧，就不能忽略當天造型的色系搭配，像是圖中這套美式休閒造型，選用亮橘色毛帽不僅點亮整體造型，也與上衣 logo 的橘色相呼應，與卡其色的褲款更是色環中的相近色，因此能給人和諧又率性的感覺；又或者像右圖選用常見的黑色短毛帽，顏色與毛呢長大衣、方頭皮鞋相呼應，但因每樣黑色單品材質的不同，加上大衣下襬露出的刷色丹寧褲，因此即便採用大面積的黑色，視覺上透過褲款及亮面皮鞋來降低沈重感，十分酷帥！

▲CODE KUNST穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

從 CODE KUNST 的穿衣風格中可發現，即便沒有太多的配件、較具個性的圖案單品，也能透過單品的剪裁與質地、色系、飽和度的不同，增添造型的層次感，也讓視覺上達到舒適又低調、有個性的視覺效果。

文字編輯 ：Yei / 圖源：CODE KUNST instagram

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Dappei

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, CODE KUNST

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