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抗老界「勞斯萊斯」登場！讓輪廓線超緊緻、毛孔細嫩平滑

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記者李薇／台北報導

秋冬需要抗老的保養，來滋潤你的肌膚，讓膚況一直保持在水準狀態，《ET FASHION》就盤點最近推出的幾款新的抗老保養系列，雖然是比較滋潤的單品，但卻超好吸收，香味也如少女般療癒，絕對是今年必適的單品。

FANCL 逆齡賦活肌底液，30ml、售價1450元

▲FANCL,碧麗妃,香緹卡,品木宣言,DR.WU,抗老,保養,修護,。（圖／品牌提供）

透明精華狀的質地，一推開就是細緻的水狀，可以立刻吸收進肌膚底層，為肌膚注入滿滿的營養成分，裡面採用高效滲透雙微囊技術，搭配雙重極親膚潤護油成份，為肌膚提供長效水潤與保濕，達到完美透亮的狀態。

碧麗妃 極萃奢妍緊緻逆齡精粹，85mL、售價4,900元

▲FANCL,碧麗妃,香緹卡,品木宣言,DR.WU,抗老,保養,修護,。（圖／品牌提供）

洗完臉第一步的關鍵前導精華，舒活循環、讓養分充分滲透肌底，透過獨創成分微粒凝膠S，水潤滑順，輕抹即可推勻全臉，再造潤澤透亮肌質，一抹就可以立刻吸進肌膚底層，為老化、受損的肌膚提供滿滿活力。

香緹卡 極緻純金賦活日夜安瓶

▲FANCL,碧麗妃,香緹卡,品木宣言,DR.WU,抗老,保養,修護,。（圖／品牌提供）

蘊含97.7%天然植萃成份，將奢華的24K黃金奈米分子完整封存於安瓶裡，又被稱作是肌膚保養界的「勞斯萊斯」，高效縮時的修復肌膚彈性，添加4大創新胜肽，修護肌膚老化引起的細紋及乾扁，結合冰島的夜間修護酵能因子及傳奇抗老植萃日本百脈根萃取等多重精華，讓疲弱的肌膚在夜間黃金時刻，充分的滋養修復。

品木宣言 駐顏有樹全效修護精華，30ml、售價2600元

▲FANCL,碧麗妃,香緹卡,品木宣言,DR.WU,抗老,保養,修護,。（圖／品牌提供）

加入三大配方：全新3D駐顏科技、天然高效成分榆綠木和玻尿酸、6種複合胜肽，多方面給予肌膚更年輕的樣貌，減少可見的紋路與粗大的毛孔，幫助肌膚更加緊緻拉提，有效撫平細紋與皺紋，提升肌膚光澤與彈潤度，展現高效植萃配方的力量。

DR.WU 超逆齡多肽修復精華，15ml、售價1050元

▲FANCL,碧麗妃,香緹卡,品木宣言,DR.WU,抗老,保養,修護,。（圖／品牌提供）

超逆齡多肽修復精華，獨家新一代電波拉提科技，完美結合三大胜肽與三大頂級植萃，偕同膠原蛋白作用，讓肌膚澎潤彈性，向外緊致拉提輪廓線，更暱稱為「7日電波精華」，可以撫平細紋、舒緩乾燥狀態。

關鍵字：

FANCL, 碧麗妃, 香緹卡, 品木宣言, DR.WU, 抗老, 保養, 修護

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