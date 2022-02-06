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選一個「顏色組合」測理想伴侶類型！有這些特質才能跟你長期交往

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實習記者吳昀庭／綜合報導

你心目中的理想情人，有時候和真正適合你的人並不相同，找錯類型相處時間久了容易不合，也會導致戀情意外短命。日本網站就有一個心理測驗，讓你從四個顏色組合中選出最喜歡的一組，來判斷適合跟你長期交往的伴侶類型，快來測驗看看到底準不準吧！

Q：你最喜歡哪一個顏色組合？請憑直覺選擇。

▲顏色心理測驗。（圖／翻攝自ananweb.jp）

▲從喜歡的顏色組合判斷適合你的伴侶類型。（圖／翻攝自ananweb.jp）

A：黃色X橙色

B：棕色X綠色

C：海軍藍X白色

D：酒紅X紫色

【解析】

【解析】

【解析】

A：大方的人

選擇黃色X橙色的人，本身的性格嚴肅、真摯，當與一個人交往時，就會毫不保留的付出全部，所以你也適合一個會同等付出的人。適合與你長期交往的伴侶，會是個大方、慷慨的人，在各方面照顧、包容你。

B：細膩、會鼓勵人的人

選擇棕色X綠色的人，平時性格比較害羞，不太願意與人交往，要是能和你長期相處、建立一段關係，那他必定是個心思細膩、非常懂你的人，你的大小事他都會放在心上，並在生活中給你鼓勵和支持。

C：孩子般純真的人

選擇海軍藍X白色的人，通常在人際關係上面具有天賦，懂得如何應對進退，而能成為你長期伴侶的人，正好與你相反，是個如孩子般天真爛漫的人。當你鑽牛角尖時，他能用簡單的方式化解你的煩惱，跟他相處就像呼吸一樣自然又容易。

D：公平的人

選擇酒紅X紫色的人，在大家眼中你是個好的朋友，常會以「大家愉快相處」為宗旨來考慮事情，所以能和你長期交往的伴侶，必須具備公平、認真的特質，在待人處事上不隨便偏袒，以公平的觀點思考，你才能安心跟他在一起。

關鍵字：

顏色, 心理測驗, 心測, 伴侶, 運勢

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