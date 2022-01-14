羅霈穎精品拍賣會入場方式曝光！愛馬仕、香奈兒包5千元起標

▲羅霈穎生前熱愛收藏精品，惜物愛物整理得井然有序。（圖／資料照）

記者陳雅韻／台北報導

女星羅霈穎（羅璧玲）2020年8月3日於家中過世，身後留下許多收藏的精品、珍寶，經由哥哥羅青一一造冊歸類之後，委由帝圖藝術拍賣舉辦「閃亮的回憶」公益拍賣會，26日將於台北W飯店登場，當中愛馬仕（Hermes）柏金包、香奈兒（CHANEL）外套等原價數十萬元的精品，均從5千元起標，消息一出引起許多粉絲與親友詢問，帝圖藝術拍賣副總經理劉家蓉表示：「拍賣當天可自由入場參觀，如要競標，辦牌或委託，則需事先繳交保證金新台幣20萬元。」

▲愛馬仕Kelly 32朱紅色凱莉包，起標價5,000元。（圖／帝圖藝術拍賣提供，以下同）

這場結合羅霈穎生前喜愛的123件精品與羅青創作與收藏50件書畫的「閃亮的回憶」公益拍賣會，目的是延續羅霈穎低調做公益的精神。羅青透露，過去他只知道妹妹喜歡花大錢買名牌，是世界各大精品店的VIP，她過世一年多來，從她的信箱中發現，除了國內外仍繼續不斷寄來的新款精品文宣外，其餘全是公益慈善機構的勸募信、感謝狀，再細讀她的流水賬簿，才得知歷年來她匿名從事的公益活動與捐款，不亞於她在精品的支出。

▲愛馬仕Birkin 35深棕色柏金包，起標價5,000元。

於是羅青整理出羅霈穎123件名包、服飾、名錶與珠寶進行此次公益拍賣，當中包括20件愛馬仕手袋、長夾、皮帶、戒指，LV（Louis Vuitton）24件手袋、皮件、女裝以及香奈兒18件手袋、配飾、女裝，帝圖藝術拍賣副總劉家蓉表示難以估算拍品總值，但眾人最熟悉的香奈兒包定價至少10多萬元、愛馬仕柏金包、凱莉包動輒35萬元起跳，而且要買到並不容易，但此次拍賣會都5千元起標，希望以親民的價格吸引大眾投標，延續她生前熱心公益的愛心。

▲LV雙扣手提包，起標價5,000元。

「閃亮的回憶」公益拍賣會依循傳統拍賣行模式，可在現場、電話或交委託書競標，由價高者得標，事先須繳投標牌保證金20萬元，若成功得標將自動轉化為拍賣品部分購買款項、訂金或部分訂金，若未得標則全額無息退還保證金。而得標價2千萬元以下，需另外支付拍賣會拍定價18%的服務費，若落槌價超過2千萬元，2千萬元部分服務費為18%，超過金額2千萬元部分則以15%服務費計算。

▲香奈兒橘羊毛外套附腰帶起標價5,000元。



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