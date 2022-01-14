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遠百竹北試營運首日衝3萬人潮　LADY M、旭集大爆滿

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▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

▲遠百竹北試營運首日，在店外有滿滿顧客等進場。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團，下同）

記者蔡惠如／綜合報導

期盼許久，客家土樓造型建築遠百竹北今（1／14）對外試營運，在中午12點還沒開門營業前，大門外早已有民眾排出長龍等進場，只見百貨外廣場萬頭鑽動，館內餐廳也超熱門，尤其LADY M、旭集等一開門就爆滿，讓網友在在地社團留言「人超多耶」、「新竹是不是只剩我一個人在上班？」遠百表示首日人潮預估達3萬人。

▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

2022年首間開幕的新賣場遠百竹北，今開始對外試營運，一進門就有挑高2層樓的廣闊大廳，除了圓型客家土樓之外，還有客家老街造景，從騎樓、磚牆跟建築裝飾全部神還原，讓民眾宛如置身在老街中，還有一棟三合院藏在挑高空間內，處處都是打卡景點，開幕前公布內部陳設，一度引起在地民眾討論。

▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

除此之外，品牌也頗有看頭，除了有BURBERRY、GUCCI等精品之外，看準竹北高消費家庭客層，在5樓的家電樓層還特別畫分出Smart Home區域，以近年熱門的智慧家庭概念，進駐集雅社、LG、三菱、日立、SONY、BOSE等15間日韓品牌，而歐美系列家電則有BOSCH、惠而浦等8間品牌，DYSON更設置全台最大體驗區。

餐飲也超級豐富，光饗賓就有800坪吃到飽，還有貴婦午茶LADY M開設台灣最大門市，以及亞洲首間STEVE MADDEN品牌，與咖啡弄合作的複合咖啡店「Steve Madden Cafe」，從日式、韓系、中餐、美式一直到甜點下午茶櫃位一應俱全，且有8成打出新竹獨家。

▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

今首日試營運果然吸引大批民眾等進場，其中有不少年輕客層跟小家庭，一開門貴婦蛋糕LADY M馬上就坐滿，直到下午店外都還有後位排隊的人潮，而首度進駐新竹的高檔吃到飽「旭集」，其訂位早就在網路搶到爆炸，一開門立刻出現門庭若市的景象。其他在美食街的熱門店包括點點心、了凡油雞也出現排隊長龍。

▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

業者表示，針對試營運與開幕期間推出優惠，即起至1／27期間，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券；國際精品、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元十足抵用券；持特定信用卡單筆分6期刷滿6,000元送200元十足抵用券、數位3C、MUJI單筆分6期刷滿10,000元送500元十足抵用券；除全館滿額回饋，持遠百APP使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡可享單筆5,000元送200元。此外持HAPPY GO卡當日單筆消費滿2,000元，可抽LUXGEN S3-APA智駕版汽車。

▲遠百竹北試營運。（圖／遠百提供、饗賓提供、翻攝遠百竹北官方粉絲團）

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遠百竹北, 竹科, 新竹縣, 遠東新世紀, 竹北遠百, 搶先看, 亮點, 試營運

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