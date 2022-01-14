LEVIS最新RED系列「歪」到超帥　TOMMY加入猿人頭瞬間潮爆了

記者王則絲／台北報導

牛仔褲雖是人人都擁有的日常基本款單品，但是想穿得好看就必須挑對適合自己的版型，想穿得帥則是要挑到好設計！近期就有兩大超帥的丹寧品牌大作登場。LEVIS最「紅」的「RED系列」於近日迎來春夏季度新作，打出「歪點正好」的Slogan，一舉帶來多款突破經典的帥褲；另外，TOMMY HILIFER旗下品牌TOMMY JEANS，則是二度攜手日本潮牌A Bathing Ape推出「TOMMY JEANS X AAPE」系列，讓日常的牛仔風單品瞬間充滿街頭潮味。

▲LEVIS RED推出全新春夏系列，新增了全新的紅標，以及突破設計。（圖／品牌提供）



LEVIS RED 2022年春夏推出全新「歪點正好」系列，扣緊次世代跳脫陳規的叛逆態度，一舉帶來眾多男女服裝與經典褲款，以深、淺丹寧色系、工裝卡其色為主。這次的RED系列做了不少大膽突破，不只打造了全新的紅色皮標，運用「歪一邊」的口袋中線，還有不規則繡線的鷹翅圖案橫空出世，出現在T恤上頭。

▲LEVIS RED Ribcage極高腰靴型褲 NT$4,390。（圖／品牌提供）



本季以1999年RED系列經典元素為靈感，搭配現代剪裁和詮釋，注入「#歪點正好」、「#寬點更好」、「#同色剛好」的美學概念。其中女裝「極致高腰喇叭褲」、「極致高腰靴型褲」最適合修飾女孩們在意的梨形身形，除修飾臀線之外，更能讓腿部視覺瞬間拉長10公分；喜歡極寬份量感街頭穿搭的男生，則必入手「寬版打褶錐型褲」。

▲LEVIS寬版打摺錐形褲 NT$4,590。（圖／品牌提供）

TOMMY JEANS則是發表了與BAPE攜手推出的「TOMMY JEANS X AAPE by A Bathing Ape」系列，這是雙方品牌第二次合作，推出了包括帥氣的經典丹寧品項、羽絨衣以及帽子等單品。

▲「TOMMY JEANS X AAPE by A Bathing Ape」系列。（圖／品牌提供）



全系列全以中性版型為主，融合BAPE最廣為人知的迷彩元素以及TOMMY招牌的學院風格紋，雙方聯名的LOGO為TOMMY JEANS之間加入了猿人頭的圖案，是聯名的最大亮點，像是本次主打的刷毛內裡外套、帽T和T恤，全都從日常單品瞬間變成潮味十足的衣著。

▲「TOMMY JEANS X AAPE」雙面2合1刷毛外套NT$15,839。（圖／品牌提供）



▲「TOMMY JEANS X AAPE」旗幟 LOGO 連帽上衣NT$5,279。（圖／品牌提供）



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