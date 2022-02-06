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從「最近愛穿哪種裙裝」看桃花運　秒測出你是否快要脫單

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記者王蓁蓁 / 台北報導

邁入全新2022年，許多單身女孩都在期待新的一年，可以遇見的桃花順勢脫單，最近日本瘋傳一向心理測驗，從你近期最愛穿的裙子類型當中，看出你近期究竟會不會有新對象，以下就起來看看吧！

Q：選出一個你近期最愛搭配的裙裝類型：

A.小洋裝

B.連身襯衫裙

C.長版連身裙

D.貼身洋裝

分隔線下有解析


A.小洋裝

▲心理測驗 。（圖／翻攝IG）

▲準備好狀態就能迎來全心懂你的伴侶。（圖／翻攝IG）

也許你近期剛剛結束一段沈重的戀情，需要時間消化、沈澱這段期間的疲憊不堪，但沒有關係，當你準備好狀態去迎接下一段感情時，在這位新伴侶面前，你可以自在做自己，在他面前你不需要防備，因為不會有比他更懂你的人。

B.連身襯衫裙

▲心理測驗 。（圖／翻攝IG）

▲拓展交友圈增加邁入新戀情的機會。（圖／翻攝IG）

你的個性屬於比較被動的，比較少現身在社交活動當中、戀愛經驗不多，但若一直處於被動狀態，當真正適合的人來臨時你也很難發現，可以先從朋友間的聚會，或是學校、工作的活動場合漸漸拓展，當遇見的人多了，邁入全新戀情的機會也會跟著增加了。

C.長版連身裙

▲心理測驗 。（圖／翻攝IG）

▲時候到了，你就會自然而然的迎來戀情。（圖／翻攝IG）

比起尋找全新的戀情，你更享受與自己相處的狀態，就算身邊環繞著追求者，你可能也不為所動，可以趁這段期間培養你平日沒接觸過的興趣、或是增進經驗，也許時候到了，就會自然而然的迎來戀情。


D.貼身洋裝

▲心理測驗 。（圖／翻攝IG）

▲近期的桃花運蠻旺的，很快就能踏入新戀情。（圖／翻攝IG）

你近期的桃花運蠻旺的！好好留意周遭情況，可能會發現你心儀的對象其實早就在對你暗送秋波了，很有機會直接在最近脫離單身，踏入全新戀情。
 

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