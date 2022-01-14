怎樣都睡不飽？營養師曝「越睡越累」6大原因　補眠可能有反效果

▲不少人都有「越睡越累」的問題，與睡眠習慣、疾病或環境衛生都有關。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

隨著生活步調和社會型態變遷，越來越多人有睡眠問題，除了常聽見的失眠、難入睡，還有一些人是雖然睡得著但卻「越睡越累」，不管睡再多，醒來依舊覺得好累、睡不飽，到底問題出在哪？知名營養師高敏敏就指出，以下6種原因都是可能造成你越睡越累的原因。

1.長期慢性疲勞



現代人生活步調快速，許多人工作忙碌、壓力大，長期積勞成疾或長時間虛弱疲憊，身體在告訴你需要好好休息了。

2.貧血

當血液供氧量不足，身體會缺氧產生疲憊感，所以像是有貧血症狀的人就容易有睡醒還是很覺得累的情形發生。

3.淺眠、睡不好

淺眠的人容易受到外在環境影響，一點聲響或環境變化就會醒來、睡不好，深度睡眠不足，常常會有半夢半醒在睡覺的感覺。

4.憂鬱症傾向

比以前更容易覺得累，好像對任何事都提不起勁。

5.睡太久、「睡醉」

不少人平日忙於工作、家庭，睡眠時間短，所以一到假日或能休息的時候就會大睡特睡，覺得要把平常缺的睡眠「補回來」，但過度的睡眠會打亂正常的生理時鐘，使得生理時鐘錯亂。

6.甲狀腺疾病

像是甲狀腺機能亢進或甲狀腺低下，都容易肌肉疲勞、疲勞。

除了以上6個主要原因，高敏敏表示像是枕頭、寢具不合或是環境太髒亂等小細節也會造成睡醒了依舊覺得疲累的狀況。所以挑選睡起來合適的寢具和定時維護臥室、床鋪的環境衛生也是幫助改善睡眠狀況的關鍵。

►低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身 還有起床1動作很重要



►嚴防Omicron、提升免疫力！營養師曝必吃「8種營養食物」



►喝水也有最佳時刻表！營養師曝每日6時段 防發胖、水腫還能消疲憊