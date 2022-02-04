日本女生最愛5大品牌打造氣質穿著　不用出國台灣也能買

記者王則絲／台北報導

常常羨慕日本女生們總能散發出一種恬淡優雅的氣質嗎？其實有一部分原因正是來自她們的穿著打扮。喜歡日系風格的女孩們，好一段時間不能去日本逛街是不是覺得很難過？不用傷心，其實現在台灣能買到的日系品牌還不少喔，以下日妞們最愛的5個品牌，通通都能輕鬆逛、輕鬆買。

＃HARE

HARE設立於2003年日本東京，發音即為日文晴天「晴れ」的意思，品牌以簡約俐落的男女裝出名，以基本色調黑白灰色為主，將日常服做得十分優雅有型。

＃CLANE

CLANE為始祖級穿搭網紅松本惠奈所創立，以Original Standard為概念，擅長運用簡單的花樣素材打造設計感單品，以輕熟女、都會女性導向的CLANE，總帶給人一種淡漠系的高級感，且松本惠奈幾乎都會親自演繹款式，為粉絲做穿搭示範，品牌現在於選貨店Mitch也有進了。

＃studio CLIP

Studio CLIP為來自日本的自然休閒服飾與雜貨品牌，以年輕、俏皮的女孩感風格為主，為平凡的日常衣裝帶來新鮮感。

＃LEPSIM

LEPSIM為2006年成立於東京的休閒服品牌，以簡單舒適的社為主，強調提供喜愛簡約風格的女性們，一個自在的穿搭感受，且LEPSIM正是「SIMPLE」單字的重新組合，特別符合品牌淡雅的氣質。

＃PAGEBOY

PAGEBOY的風格在這之間就比較突出，COOL、MODE、STREET這三個KEY WORD做為品牌本質，特別設計給喜歡Boyish男孩風的女孩們，率性的、街頭的搭配，都能在這裡找到。