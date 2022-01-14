影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！　招搖5種戴法

▲香奈兒在台舉辦N°5頂級珠寶展，展出50件作品總值超過台幣12億2500萬元。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL ）歡慶N°5香水誕生100周年而生的N°5頂級珠寶，今正式在台亮相，展出50件作品總值超過台幣12億2500萬元，當中最高價是品牌大使、奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞曾佩戴的ETERNAL N°5 可轉換式項鍊，運用刀鋒工藝讓金屬結構隱形在不同切割美鑽之下，主鑽是約10克拉DFL祖母綠型切割鑽石，令人驚喜是可變身為長、短項鍊、數字「5」胸針等5種佩戴法，定價高達184,787,000元。

▲香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞曾佩戴此次珠寶展最高價之作ETERNAL N°5 可轉換式項鍊，184,787,000元。

N°5頂級珠寶傳神演繹香奈兒N°5香水經典元素，從瓶蓋The Stopper、瓶身The Bottle、數字The Number、花卉The Flowers、香氣的軌跡The Sillage擷取靈感，將香水特色發揮得淋漓盡致。走入N°5香水試香紙布置成的「花海」中，置中位置展出品牌典藏非賣品55.55項鍊，香水瓶蓋與瓶身輪廓中央鑲嵌著55.55克拉D色無暇八角形鑽石，是此次珠寶巡迴展最後一站公開壓軸展示，未來將返回巴黎總店作為鎮店之寶。

▲香奈兒非賣品、主石為55.55克拉八角形鑽石的55.55項鍊巡迴最終站於台北壓軸亮相。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲香奈兒YLANG YLANG 胸針，18K金鑲嵌鑽石及黃色藍寶石，6,930,000元。





▲香奈兒DIAMOND STOPPER手鐲，11,395,000元。



分為三部曲陸續發布的N°5頂級珠寶，香奈兒引進第三篇章全新色調設計，包括鑲嵌鑽石、黃色藍寶石及石榴石抑或鑽石與粉紅藍寶石LUCKY N°5珠寶；而香水的核心來自格拉斯茉莉、五月玫瑰及依蘭依蘭，化為華美珠寶還藏巧思，原來正面是鑲嵌寶石的花朵，鑲嵌底座也藏花卉輪廓，正反皆美相當細膩。

▲香奈兒N°5 Black & White Silhouette項鍊，運用黑色線條描繪於白紙上的香水輪廓，52,356,000元。



▲香奈兒鑲嵌鑽石、黃色藍寶石及石榴石LUCKY N°5耳環（左）5,083,000元，鑲嵌鑽石與粉紅藍寶石LUCKY N°5 手鍊11,037,000元。

同樣以時裝屋起家，在珠寶領域也有一片天的DIOR，在Dior Joaillerie珠寶部門二十餘年的創意總監Victoire de Castellane創作中，創辦人Dior先生鍾愛的玫瑰也轉化成各式華麗珠寶，更以她的奇思妙想建構起星球，開出浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰與抽象時裝玫瑰等4大主題珠寶，並再次展現彩色寶石的魅力。

▲DIOR ROSE藍寶石戒指。（圖／DIOR提供，以下同）





▲DIOR ROSE金色珍珠項鍊。

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