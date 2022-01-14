fb ig video ETtoday search mobile

影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！　招搖5種戴法

>

▲香奈兒在台舉辦N°5頂級珠寶展，展出50件作品總值超過台幣12億2500萬元。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL ）歡慶N°5香水誕生100周年而生的N°5頂級珠寶，今正式在台亮相，展出50件作品總值超過台幣12億2500萬元，當中最高價是品牌大使、奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞曾佩戴的ETERNAL N°5 可轉換式項鍊，運用刀鋒工藝讓金屬結構隱形在不同切割美鑽之下，主鑽是約10克拉DFL祖母綠型切割鑽石，令人驚喜是可變身為長、短項鍊、數字「5」胸針等5種佩戴法，定價高達184,787,000元。

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞曾佩戴此次珠寶展最高價之作ETERNAL N°5 可轉換式項鍊，184,787,000元。

N°5頂級珠寶傳神演繹香奈兒N°5香水經典元素，從瓶蓋The Stopper、瓶身The Bottle、數字The Number、花卉The Flowers、香氣的軌跡The Sillage擷取靈感，將香水特色發揮得淋漓盡致。走入N°5香水試香紙布置成的「花海」中，置中位置展出品牌典藏非賣品55.55項鍊，香水瓶蓋與瓶身輪廓中央鑲嵌著55.55克拉D色無暇八角形鑽石，是此次珠寶巡迴展最後一站公開壓軸展示，未來將返回巴黎總店作為鎮店之寶。

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒非賣品、主石為55.55克拉八角形鑽石的55.55項鍊巡迴最終站於台北壓軸亮相。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒YLANG YLANG 胸針，18K金鑲嵌鑽石及黃色藍寶石，6,930,000元。

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒DIAMOND STOPPER手鐲，11,395,000元。

分為三部曲陸續發布的N°5頂級珠寶，香奈兒引進第三篇章全新色調設計，包括鑲嵌鑽石、黃色藍寶石及石榴石抑或鑽石與粉紅藍寶石LUCKY N°5珠寶；而香水的核心來自格拉斯茉莉、五月玫瑰及依蘭依蘭，化為華美珠寶還藏巧思，原來正面是鑲嵌寶石的花朵，鑲嵌底座也藏花卉輪廓，正反皆美相當細膩。

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）

▲香奈兒N°5 Black & White Silhouette項鍊，運用黑色線條描繪於白紙上的香水輪廓，52,356,000元。

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）
▲香奈兒鑲嵌鑽石、黃色藍寶石及石榴石LUCKY N°5耳環（左）5,083,000元，鑲嵌鑽石與粉紅藍寶石LUCKY N°5 手鍊11,037,000元。

同樣以時裝屋起家，在珠寶領域也有一片天的DIOR，在Dior Joaillerie珠寶部門二十餘年的創意總監Victoire de Castellane創作中，創辦人Dior先生鍾愛的玫瑰也轉化成各式華麗珠寶，更以她的奇思妙想建構起星球，開出浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰與抽象時裝玫瑰等4大主題珠寶，並再次展現彩色寶石的魅力。

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）

▲DIOR ROSE藍寶石戒指。（圖／DIOR提供，以下同）

▲▼ 香奈兒 。（圖／公關照）

▲DIOR ROSE金色珍珠項鍊。

►Jennie疊戴5個香奈兒手環好時髦　流露富家千金氣息

►亮・珠寶／盤點凱特最常戴的5件黛妃首飾　藍寶戒最多愛恨糾葛

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, DIOR

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎精品拍賣會入場方式曝光！愛馬仕、香奈兒包5千元起標

羅霈穎精品拍賣會入場方式曝光！愛馬仕、香奈兒包5千元起標

有圖／王菲14歲嫩照曝光：致我們終將逝去的膠原蛋白

有圖／王菲14歲嫩照曝光：致我們終將逝去的膠原蛋白

Hebe對求婚沒浪漫想像　「不用鑽戒，拿CITIZEN求婚就行」！

Hebe對求婚沒浪漫想像　「不用鑽戒，拿CITIZEN求婚就行」！

金牛座莫允雯擋不住「小廢包」魅力　必塞護唇膏求安全感 羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益 「神力女超人」低胸背心好火辣　與安雅撞同款Tiffany項鍊沒輸 「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢 Jennie疊戴5個香奈兒手環好時髦　流露富家千金氣息 萬寶龍酒紅鋼筆配彈性筆尖　寫出書法般優美字體吸睛 張藝興無縫接名錶代言證明高人氣　戴百萬金錶秀型男品味　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面