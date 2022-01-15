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皮膚科醫師教「抗痘飲食」！6種食物照著吃，消痘控油還防老化

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▲▼ 皮膚科醫師教「抗痘飲食」6食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

就算過了青春期，還是有不少人依舊深受痘痘所擾，想要改善痘痘問題，除了做好清潔、控油保養，吃對食物對於痘痘肌也很有幫助！知名皮膚科醫師廖苑利就分享能幫助「抗痘」的6種營養素，不僅能改善痘痘粉刺問題，還能幫助控油、抗老、提亮防暗沈。

＃維生素A

維生素A可抗氧化、美白；皮膚一旦缺少維生素A，就容易出現肌膚乾燥粗糙、毛囊角化，導致丘疹、粉刺、痘痘的產生。建議可多吃番茄、紅薯、胡蘿蔔、芒果、柑橘類等橘紅色蔬果或蛋黃來補充。

▲▼ 皮膚科醫師教「抗痘飲食」6食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃維生素B

維生素B有助於減少油脂分泌；若皮膚缺少維生素B，新陳代謝會變慢，肌膚免疫系統降低，油脂分泌旺盛，堵塞毛孔，進而引發痘痘。可從黃豆、蘆筍、菠菜、香蕉、蘋果或葡萄等新鮮蔬果來攝取。

＃維生素C

維生素C可抗氧化、代謝暗沈、提亮膚色；而皮膚缺乏維生素C時，身體血管彈力降低，容易導致膚色暗黃，甚至出現斑點、皮膚脫皮、毛囊角化，加重粉刺痘痘問題。可多吃柚子、草莓、芭樂、南瓜、青花椰、芹菜等來幫助補充。

▲▼ 皮膚科醫師教「抗痘飲食」6食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃維生素D

維生素D可促進新陳代謝，增強皮膚抵抗力；若缺少維生素D時，身體中的鈣、磷吸收變低，蛋白流失，膚色變身變黑，甚至影響老廢角質代謝，造成皮膚粗糙、粉刺、痘痘等問題。可從鮭魚、鮪魚、生蠔、蘑菇、櫻桃、檸檬等食物來補充。

＃維生素E

維生素E可抗氧化、對抗自由基，抑制幽門螺旋桿菌，在人體內有防止老化作用；缺乏維生素E會導致老化加快，色素沈澱加快，進而使皮膚出現色斑等症狀。可多吃像是奇異果、玉米、山藥、豆芽、花生、高麗菜等食物幫助補充。

▲▼ 皮膚科醫師教「抗痘飲食」6食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃維生素H

維生素H有助於降低皮膚炎症，預防表皮角化、減少痘痘；若缺乏維生素H，容易引起膚色暗沈，面色發青、皮膚發炎，及影響皮脂腺油脂分泌，引起粉刺、濕疹等問題。平時可多吃糙米、瘦肉、牛肝、葡萄、柚子、草莓來幫助攝取。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 改善, 預防, 抗痘, 粉刺, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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