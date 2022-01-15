網搜「4個時機」讓面膜發揮最大值，呵護肌膚最有感

▲艾莉絲熱愛面膜保養，幫助補水舒緩肌膚。（圖／翻攝IG/艾莉絲）

記者曾怡嘉／台北報導

根據數據顯示，台灣女性喜愛敷面膜，其中又以片狀面膜最受歡迎，不少人把它當作急救單品，但究竟要怎麼用才能發揮最大值呢？以下4個時機使用，能幫你呵護肌膚超有感！

1.深層清潔去角質後

面膜是許多人認為最能快速讓肌膚煥然一新的神器，但要保養效果好，清潔步驟不能少！清潔若能做的確實，更能讓面膜效果完整發揮，保養事半功倍。最佳的面膜前置保養順序是將妝容卸除、洗臉、去角質後噴上化妝水，讓毛孔徹底清潔後首先接收小分子導入，為後續保養打底，敷上面膜後使精華液能更加深入肌底，拿下面膜後以指腹畫圓方式輕輕按摩肌膚幫助吸收，水煮蛋美肌立即展現！

2. 泡澡毛孔微張後

冬天最放鬆的時刻，莫過於睡前泡個熱水澡，休假泡溫泉，或到SPA享受一場韓式汗蒸幕，不僅可以迅速暖活身體，促進血液循環、幫助新陳代謝，同時舒緩疲勞，讓身心靈壓力獲得釋放。此時，泡完澡後的毛孔在蒸氣及高溫下流失水分，最適合敷上保濕面膜，為肌膚補水滋潤，微張的毛孔也能讓面膜中的精華更完整的深入吸收，讓保養效果加倍。

3. 豔陽曝曬後

無論在什麼季節，都不能輕易忽視被日曬後的肌膚保養，尤其冬天乾燥氣候，更需要即時的保濕補水。曬後的肌膚會變得脆弱，甚至泛紅、脫皮，此時除了大量補水外，可挑選成分單純、溫和，可幫助鎮定、修護及保濕的面膜為肌膚急救，並避免較具刺激性的果酸成分，減少肌膚負擔。

4. 生理期結束後

女性的生理期變化宛如春夏秋冬，將近一個月的週期中，每個階段都會隨著賀爾蒙的分泌及波動而產生生理或心理上的改變，此時身心都需要格外被呵護，而不同的階段都也有其對應的保養之道。其中，生理期結束的第一周內，雌激素分泌旺盛，新陳代謝加快，正是肌膚吸收力最佳的時機，此時搭配深層清潔，敷上保濕面膜，讓滋養直達肌底。

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