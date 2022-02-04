飾品控請進！寶石鍊戒、珍珠耳環是仙女標配　美貌封頂就靠這5家

實習記者施至真／綜合報導

新年換上新衣，除了各式帽款、美包以外，飾品配件也要跟著換上亮晶晶的珠寶飾品，今天就來介紹5間材質親膚、高質感的手作飾品店，不但價格好入手，還不容易和別人撞款，身為質感小資女，擁有幾個經典款，就能幫穿搭大加分。

Boho Belle

使用K金材質的Boho Belle，不只兼具時尚美感與高級質感，還在設計中融入了波西米亞串珠風格、礦石、珍珠及鑽石等元素，復古原礦寶石鍊戒約2千出頭，單戴就十分美，讓不少網友激推「客製化寶石超讚，和別家不一樣又好搭！」多元風格變化與年輕活潑的設計，成為小資族最愛的手作飾品品牌。

SILVER TWINKLE

以迷人的星星、月亮元素為設計靈感，是SILVER TWINKLE最經典的人氣商品，以閃亮的14K金搭配炫彩真鑽，質感低調卻高級，就算在夜晚也能閃閃發亮，除了鑽石以外，還有閃耀的星芒鋯石可供小資女選擇，2千初的價格更容易入手。

Piggy•Bobby

以18K金及天然鑽石打造的精緻珠寶，簡約的單鑽設計是Piggy•Bobby主打的經典款式，除了古典的包鑲單鑽，造型超可愛的胖胖機真鑽項鍊更是人氣王之一，造型十分特色，許多網友一入手就好評，紛紛表示：「要小心錢包，買了就會無限回購」、「闆娘人超好，手鍊品質更好！」

▲網紅空姐Sharpay也在YouTube頻道大讚胖胖機真鑽項鍊。（圖／翻攝自YouTube@夏培培）

zhu.handcrafted

堅持以手工串起人與人之間的溫度為品牌宗旨，希望能藉由手作飾品將心意傳遞給重要的人，除了堅持手作之外，稍微有個性的設計巧思，更是與一般常見的K金飾品有所區別，價格約在2千～5千元，非常適合可鹽可甜的小資女購買。

AN

以百搭的精巧設計與高質感材質，打造最貼近生活的極簡美學輕珠寶，除了採用天然鑽石打造動人飾品，色澤粉亮、圓潤飽滿的Akoya珍珠系列，更是美得沒話說，AN價格約從4千～萬元不等，雖然與其他品牌相比稍微昂貴，但精巧設計還是被大讚「既可以優雅也可以有個性！」