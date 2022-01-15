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孫芸芸勾美腿回歸IG　無表情配蕭瑟背景說明心境

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▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝）

▲孫芸芸穿長版針織外套，勾出美腿吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

太平洋電信電纜公司前董事長、名媛孫芸芸的父親孫道存，去年11月17日因病辭世，家屬低調處理後事，孫芸芸在社群軟體沉默兩個月，今年1月9日終於更新IG，po出3張父女從小到大的合照懷念父親，昨則首po她的近照宣傳自創品牌YUN YUN SUN Jewelry的新品，她沒有表情入鏡，配上蕭瑟的背景，說明她的心境。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝）

▲孫道存過世後，孫芸芸IG首po是與父親的合照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫道存過世後，如同孫芸芸第一時間發布的聲明低調處理父親後事，在IG噤聲2個月，姊姊孫瑩瑩直到12月才在個人IG限時動態分享登雜誌封面，在澳洲讀書的女兒廖思惟（Trinity）也在同時間才陸續發生活照，而孫芸芸則最晚恢復發文，首po即是她從小到大與父親的合影，寫下「親愛的爸爸，言語無法形容我對您的思念，所有的回憶會永遠放在我心裡 love u deeply…」。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝）

▲孫芸芸佩戴YUN YUN SUN Jewelry真珠寶系列。

向來是時尚圈寵兒的孫芸芸，重返IG的首po個人近照是宣傳自家品牌YUN YUN SUN Jewelry的真珠寶系列，她穿長版針織外套在沙地拍照，雖表情嚴肅，但不忘勾出招牌美腿，讓粉絲喊女神，姊姊孫瑩瑩也留言「喜歡那個戒指」。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝）

▲孫芸芸無表情入鏡。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, 孫道存, 孫瑩瑩

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