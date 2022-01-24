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包．開箱／BV編織卡帶包換上「縫線新衣」！　新年鮮橙橘有夠萌

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▲BV卡帶包換上「鮮明縫線」新衣 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

農曆新年將至，若想入手限定系列包款，卻又不想過完年就立刻「過時」，那麼BOTTEGA  VENETA（BV） 2022 新春系列延續極簡風格，為經典CASSETTE 編織卡帶包、ARCO小牛皮肩背包注入鮮明新色「鮮橙橘」，另也有隱藏版簡約車線包款，《ET FASHION》包開箱立刻直擊！

▲▼包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2022 新春系列形象照請到超模賀聰 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 2022 新春系列形象廣告剛曝光，請到知名攝影師 Charlotte Wales掌鏡，熟悉的亞洲面孔超模賀聰、王晨銘展演。眾所周知，BV是玩色高手，品牌農曆虎年系列讓你遍尋不著老虎、虎紋印花，僅有新色「鮮橙橘」寓意大吉大利，卻也是不過時的絕妙組合。

▲▼包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼包開箱 。（圖／品牌提供）

▲CASSETTE 編織卡帶包、 ARCO肩背包換上亮橙橘 。（圖／品牌提供）

像是經典包款CASSETTE 編織卡帶包、腰包，或是ARCO肩背包以及ARCO TOTE 寬編織剪羊毛托特包，搖身一變鮮明橘色，充滿新春氣息的同時，也能延續經典的包型結構。系列更有一款AIRPODS PRO 橡膠保護套，充滿編織紋理，讓民眾能零猶豫立刻入手。

▲▼包開箱 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲今年專為CASSETTE卡帶包打造了兩款全新車線外露的款式 。（圖／品牌提供）

除了「鮮橙橘」以外，今年專為CASSETTE卡帶包打造了兩款全新款式，以俏皮的橘、綠車線細節遊走於包身，疊加在白色小羊皮之上，不規則模樣頗有拷克外露的效果，甚至透過磁釦開袋之後，一路從外部延伸到內裡，精緻細節一點也不馬虎。

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關鍵字：

包開箱, BOTTEGA VENETA, BV, 農曆, 新年

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