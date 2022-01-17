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牌咖必吃！財神加持麻將蜂蜜蛋糕、仿真巧克力　讓你一路胡到底

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實習記者施至真／綜合報導

新年伴手禮除了餅乾禮盒、古早味糕點，最讓人期待的就是鬆軟綿密的蜂蜜蛋糕了，蜂蜜蛋糕界天王「一之鄉」，推出一系列福虎生風新年禮盒，其中印有168一路發的麻將蜂蜜蛋糕，更被譽為牌咖必吃小點，手癢想打牌的朋友，可以先吃一口再上桌，除了蜂蜜蛋糕，還有1：1仿真麻將巧克力等你來收藏！

▲1：1仿真麻將巧克力。（圖／翻攝自Chichi`s wedding婚禮小物）

▲上桌打麻將必吃麻將蛋糕。（圖／翻攝自一之鄉臉書、實習記者施至真攝）

傳承40年好味道的一之鄉，針對新年推出一系列春節禮盒，其中最熱銷的「旺年麻將發財禮盒」與「虎虎生財禮盒」，除了在色澤溫潤的龍眼蜜蛋糕上，烙印168一路發、紅中、發財等麻將花色，還附贈象徵財運滾滾來、吉祥發大財的開運金鈔，不但非常適合拿來送禮，口感濕潤、綿密又富有彈性香甜蛋糕，更是新年宅家必吃的點心首選！

▲1：1仿真麻將巧克力。（圖／翻攝自Chichi`s wedding婚禮小物）

▲旺年麻將發財禮盒實在太超值。（圖／翻攝自一之鄉臉書）

除了麻將蜂蜜蛋糕，「旺年麻將發財禮盒」中還附贈一組迷你開運麻將，輕巧好攜帶的設計不僅適合年節聚會，還是牌咖旅行出遊的必備神器；此外，象徵祈福招財、保佑安康的平安媽祖招財錢母，能夠幫助吃完蛋糕的你，手氣一路旺到底，身為超級牌咖，還不快點入手一組新春禮盒嗎？

金格KÖNIG的發財蜂蜜長崎蛋糕也是送禮好選擇，使用正統的木框慢火烘焙技術，製成軟綿療癒的蜂蜜長崎蛋糕，烙印手拿「財神到」春聯的Q版財神爺，不只色香味俱全，還能祈福平安發財！

▲1：1仿真麻將巧克力。（圖／翻攝自Chichi`s wedding婚禮小物）

▲經過財神爺加持的蛋糕，更能讓你贏錢。（圖／翻攝自金格KÖNIG官網）

對蜂蜜蛋糕不感興趣的牌咖朋友，則適合這款麻將造型巧克力，以1：1仿真麻將大小製成的巧克力，各種花色圖樣一次擁有，不用再等吃牌補花，不論你想湊出大三元還是百萬石都完全沒問題。

▲1：1仿真麻將巧克力。（圖／翻攝自Chichi`s wedding婚禮小物）

▲1：1仿真麻將巧克力。（圖／翻攝自Chichi's wedding婚禮小物）

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關鍵字：

蜂蜜蛋糕, 長崎蛋糕, 蛋糕, 春節禮盒, 麻將, 巧克力, 牌咖, 新年必吃

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