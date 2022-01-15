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Zenith《魯邦三世》限量錶最終章曝光　面盤斜切黑白雙色超酷

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▲▼ Zenith,Seiko 。（圖／公關照）

▲Zenith Chronomaster Revival Lupin The Third- Final Edition魯邦三世第三版最終版限量腕錶，318,100元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本經典動漫不少，延伸出的聯名商品深受粉絲青睞，就連瑞士名錶ZENITH（真力時）都感受到熱力，自2019年起與《魯邦三世》合作推出限量錶，今年迎來第三款、同時也是雙方合作最終章的Chronomaster Revival Lupin The Third- Final Edition魯邦三世第三版最終版限量腕錶，巧妙將融合第一版和第二版腕錶，形成一款斜切的雙色系面盤，超酷！

▲▼ Zenith,Seiko 。（圖／公關照）

▲Zenith Chronomaster Revival Lupin The Third- Final Edition魯邦三世第三版最終版腕錶限量250只，318,100元。

雙方的源起相當有趣，在《魯邦三世》動畫的第一集中，主角魯邦三世的摯友次元大介佩戴了一款以Zenith A384腕錶為藍本的腕錶，並搭配當時其實不存在的黑、灰、鍍金三色錶盤設計，而在第一季大結局，次元大介又戴了另一款Zenith「熊貓」面盤計時碼錶亮相。在這部動漫首播將近50年後，Zenith將動漫中幻想錶款化為真實，2019年創作第一集出現的黑色面盤款，隔年發表「熊貓」面盤錶，最新曝光的最終版將前兩代的面盤合而為一，克服高難度的面盤製作流程，讓左上方面盤呈現半啞光黑色，又下方則為乳白色搭配黑色小盤的「熊貓」設計，覆以米色SuperLumiNova超級夜光物料。

▲▼ Zenith,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko聯名《航海王》推出以「草帽小子」魯夫為主題的SRPH65K1腕錶，14,500元。（圖／Seiko提供）

日本品牌Seiko更積極與熱門動漫合作，鎖定千禧世代的Seiko 5 Sports系列已陸續與《快打旋風》、《火影忍者》攜手打造聯名錶款，最新力作與《ONE PIECE 航海王》合作，以故事中魯夫、索隆、香吉士、薩波、羅等5位主角為靈感，創作5款各限量5000只具強烈街頭風格的限量錶，每個細節都暗藏主角的獨門技能與特色。

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關鍵字：

Zenith, Seiko

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