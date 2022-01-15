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「聊天會突然消失」星座Top 3 ！　第一名最有神秘感，沒意思立刻閃人

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▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

▲3星座習慣「消失式聊天」。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

現代人的聊天方式大多數都是透過手機，想必很多人都遇過，明明雙方聊天聊得很投入，但下一秒對方就突然消失了，而且完全不知道他在忙什麼，不過從星座角度來分析就能找到答案了，以下3星座習慣「消失式聊天」，根本是正常發揮！

Top 3 水瓶座

跟水瓶座聊天要習慣他忽然出現以及忽然消失，因為水瓶其實不喜歡搞被對方掌控行蹤，捉摸不定就是他們的最大特色，畢竟連水瓶自己也很喜歡跳躍式思考，一直維持一樣的節奏聊天，對於水瓶而言實在太過於乏味了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 射手座

射手座消失其實不是故意的，通常都是「忘了回」，因此會一次累積之後再一起回覆。不過射手座其實有一例外，萬一是面對真正喜歡的人，射手才不會忘記回，而是欲擒故縱的回法，也就是透過消失故意讓對方注意到自己的存在，同時也能維持自己的神秘感，是射手座的最大戰術。

Top 1 摩羯座

摩羯座會回訊息基本上已經是難得了，因為摩羯秉持著有事就見面聊的態度，若是對「沒意思」的人閒聊，這根本不是摩羯的作風，他們不會想要浪費私下的事情在毫無意義的事情上，但是又無法直接講明，因此摩羯會神隱起來，讓人知道他們真的很難聊，要打發時間請找別人。

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關鍵字：

星座, 運勢, 交往, 戀情, 戀愛, 情侶, 水瓶座, 摩羯座, 射手座

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