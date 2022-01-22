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年節送禮4類對象不踩雷！小家電適合長輩、美食餐券拉近同事關係

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實習記者施至真／綜合報導

華人傳統非常重視禮尚往來，年節送禮不僅被視為一種禮貌表現，更象徵人與人之間的敬重與祝福，除了要避免送禮禁忌以外，禮物選擇也是一門大學問，今天就從送禮對象下手，盤點既能表達心意，又不會讓收到禮物的人感受到壓力的實用禮物吧！

＃送禮對象：家人、長輩

家人、長輩與年輕人擁有不同的人生經歷及思想，與其將年輕人的喜好套用在長輩身上，不如先了解長輩喜好，除了老字號傳統糕點禮盒以及保健食品，選擇能夠照顧長輩生活起居的小家電：如掃地機器人、除濕機、足浴盆等都是不錯的選擇。

▲高級實用禮品就從對方喜好下手。（圖／翻攝自IG@thecoopidea_tw）

▲選擇能照顧長輩生活的小型電器，非常實用。（圖／翻攝自IG@neabot.jp，@zojirushi_official）

＃送禮對象：朋友

同齡朋友間送禮比較不受拘束，除了先了解對方喜好並避免風俗禁忌，還要記得禮品不要太貴重，免得讓朋友感受到壓力。熱門排隊甜點固然是年節好禮物，但吃膩大魚大肉的朋友，應該更希望得到實用又有質感3C產品，如。藍芽耳機或HomePod mini。

▲高級實用禮品就從對方喜好下手。（圖／翻攝自IG@thecoopidea_tw）

▲高質感且價格不貴的3C產品，最適合拿來送朋友。（圖／翻攝自IG@thecoopidea_tw，@homewithapple）

＃送禮對象：上司、同事

送禮給上司和同事要慎重，除了要選擇對方喜歡或是用得到的禮物，還要懂得避嫌，挑選適當時機，這種時候比起禮籃、養身保健品，選擇美食餐券、SPA體驗券等實用禮券更為合適，拉近與同事之間的距離。

▲高級實用禮品就從對方喜好下手。（圖／翻攝自IG@thecoopidea_tw）

▲高級禮券最適合送給上司、同事。（圖／（左）IG@rice_fishfoodie授權提供，（右）翻攝自IG@thebeaumontldn）

＃送禮對象：客戶

為了與客戶維持良好關係，除了最不踩雷的水果禮盒之外，可根據客戶偏好和習慣投其所好，選擇適合對方的辦公室好物，工藝皮件、文具組等既低調又有誠意的實用禮品。

▲高級實用禮品就從對方喜好下手。（圖／翻攝自IG@thecoopidea_tw）

▲質感辦公室好物，也是送禮好選擇。（圖／翻攝自IG@beara_beara，@slacafe.kobe）

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關鍵字：

過年, 送禮, 拜年, 年節送禮, 實用禮物

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