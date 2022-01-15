愛馬仕圓點、斜線構成活潑錶帶　迷你珠寶錶亦是精緻手鍊

▲愛馬仕Faubourg Polka白K金鑲鑽腕錶，2,143,200元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因為新冠肺炎疫情與製作難度高，愛馬仕（Hermes）去年發表的小巧Faubourg Polka珠寶錶，延宕多時終於在新年登台亮相，5款新作的亮點是充滿動感的設計，錶徑15.5毫米錶殼搭配由圓點和斜線組合而成的嶄新錶帶，呼應其名Polka，可發現許多可愛的波卡圓點，也像波卡舞曲般輕快活潑，既是時計亦是精緻手鍊。

▲愛馬仕Faubourg Polka玫瑰金鑲鑽腕錶，1,034,700元。

愛馬仕承襲2014年誕生的Faubourg系列袖珍錶殼造型，再加入全新設計的貴金屬錶鍊，創作Faubourg Polka珠寶錶，Polka除了代表大眾熟知的波卡圓點，也有Polka dance波卡舞曲之意，因此採用斜線段與圓點如律動音符交織出新穎的錶鍊，共有白金、玫瑰金、鑲鑽、整面鋪鑽、圓鑽與梯鑽交錯等5種款式。

▲愛馬仕鑲嵌圓鑽與梯鑽的Faubourg Polka珠寶腕錶，2,946,900元。





▲愛馬仕Faubourg Polka玫瑰金腕錶，703,600元。



La D de Dior Satine腕錶則是DIOR迷你珠寶錶的代表作，錶徑僅19毫米，但配上各種顏色的寶石面盤，以及搭特製的米蘭式織網或如髮辮交織的波蘭式織網貴金屬錶鍊，存在感十足。

▲DIOR La D de Dior Satine 18K金腕錶搭配波蘭式織網錶鍊，1,128,000元。（圖／翻攝DIOR官網）

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