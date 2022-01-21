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亮・珠寶／Dior玫瑰園開出新品種　小巧立體花形戒好Ｑ

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▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲Dior珠寶大使伊麗莎白戴比基展示La Rose Dior珠寶系列中的Rose Dior Couture項鍊82,000元，耳環110,000元。（圖／DIOR提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior創辦人迪奧先生曾在回憶錄提到「世間有花，何其有幸」，表達他對花卉的熱愛，尤其鍾愛玫瑰，時至今日仍啟發Dior高級珠寶創意總監Victoire de Castellane，持續豐富La Rose Dior珠寶系列，繼Bois de Rose、Rose Dior Bagatelle 與 Rose Dior Pré Catelan系列，孕育出第四種新品種玫瑰珠寶Rose Dior Couture，小巧可愛的單朵立體花朵造型，是天天都容易搭配的款式。

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲Rose Dior Couture 玫瑰金鑽石戒指（左）128,000元，全鑲鑽石戒指187,000 元。

曾演出電影《天能》（TENET）、Netflix熱門影集《王冠》（Crown）第5季飾演新版黛安娜王妃的澳洲女星伊麗莎白戴比基（Elizabeth Debicki），是Dior最新珠寶大使，品牌全新的玫瑰珠寶自然由她上陣演繹，首度曝光的9件Rose Dior Couture珠寶發想自品牌高級訂製服上的玫瑰圖案裝飾，藉由迴旋的線條層層勾勒出帶有童趣的玫瑰項鍊、耳環與戒指，戒指的環圈相當考究，呈現帶刺花莖的蜿蜒線條。

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲Dior Bois de Rose玫瑰金鑽石大型耳環，840,000元。

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲Dior Bois De Rsoe玫瑰金鑽石戒指（上）194,000元，白K金手環255,000元。

以玫瑰花莖為主視覺的Bois de Rose系列也同步推出新品，發表不同材質或鑲鑽版本的手環、戒指，讓佩戴者能盡情層疊混搭；Dior也為Rose Dior Bagatelle系列新增11件新作，以18K白金描繪玫瑰與花莖的完整形象，再鋪鑲美鑽，最具個性的款式為單邊佩戴的單朵玫瑰或長型設計耳環，另有雙指戒款式在指間華麗綻放。

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲伊麗莎白戴比基佩戴Rose Dior Bagatelle白K金鑽石項鍊，1,750,000元。

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）
▲Dior鑲滿美鑽的Rose Dior Bagatelle白K金鑽石單只耳環（左）445,000元，白K金鑽石雙指戒1,300,000元。

伯爵（PIAGET）的Rose玫瑰系列珠寶同樣赫赫有名，緣起自品牌傳人Yves Piaget著迷於花卉，曾贊助日內瓦國際新品種玫瑰競賽，1980年初他所支持的玫瑰園培育出冠軍品種，命名為「Yves Piaget Rose」，啟發品牌創作無數玫瑰珠寶，從具象的立體花形、鏤空線條勾勒的玫瑰輪廓，到近日鑲嵌粉紅藍寶石或綠色碧璽的繽紛設計均備，最新的玫瑰戒指還首度結合品牌招牌的宮廷式裝飾工藝，於金質花瓣呈現精緻雕刻紋，與美鑽花朵交織出層次感。

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵鏤空線條的Piaget Rose鑽石項鍊（上）550,000元，玫瑰長項鍊中央點綴粉紅藍寶石310,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 玫瑰珠寶 。（圖／公關照）
▲伯爵Piaget Rose系列宮廷式裝飾戒指（左）310,000元，玫瑰圍繞約4.92克拉圓形切割綠色碧璽戒指1,310,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, DIOR, PIAGET, 伯爵

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