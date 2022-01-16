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楊冪「下身失蹤」視線直逼臀下！頂前衛公主切藍髮帥氣登封

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記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪近日登上陸版《LOFFICIEL》開年號封面，率先示範了GUCCI農曆新年系列，只見她頂著特別設計的公主切藍髮，顯然這次不走甜心路線，而是走酷帥風，不過以好身材著稱的楊冪，怎麼可能不來點粉絲福利？其中一張畫報裡，楊冪便以「下身失蹤」造型出鏡，一抬腿視線直逼臀下，性感風貌立現。

近期楊冪才因最新內衣廣告的發布，讓纖細四肢與豐滿上圍組成的不科學身材，再度登上熱搜，讓網友欽佩：「與她同輩的女星都在拼作品，她卻還能靠身材打天下。」身為一線女星，擁有驚人的時尚資源，2022年才剛開始，楊冪便頻頻登上雜誌或各種廣告，近日楊冪登上陸版《LOFFICIEL》開年號封面拍攝一系列畫報，展現與時尚品牌的友好情誼。

畫報中，楊冪捨去平時最常見的浪漫捲髮，而是頂著前衛氛圍的公主切藍髮，她穿著數套GUCCI新裝，搭以BVLGARI珠寶，並率先演繹GUCCI虎年限定系列手袋，其中幾套則是搭配BVLGARI Serpenti Forever系列手袋、珠寶盒包款。

其中一套造型裡，楊冪身上虎年刺繡的針織背心長度剛好遮住臀部，她便以「下身失蹤」方式呈現，正好秀出一雙傲人的白皙蜜大腿，然而當楊冪作勢抬腿，視線就直逼臀下，遊走曝光邊緣，火辣姿態果然不讓粉絲們失望。

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關鍵字：

楊冪, 雜誌

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