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UNIQLO「U系列」新品好燒！針織外套、背心都絕美　慵懶風手袋必敗

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO「U系列」2022春夏新作即將在1月28日正式上架，本季延續一貫U系列的極簡設計，製作出散發法式輕鬆感的日常服，主打希望穿著者能感到自由與靈活，同樣帶來一系列男、女、童裝，不過因品項眾多，今天就以女裝為主，一起看看本季「U系列」有哪些必敗的單品吧。

▲uniqlo u。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO「U系列」2022春夏新作即將在1月28日正式上架。（圖／翻攝自官網）

由藝術總監Christophe Lemaire率領巴黎團隊打造的「U系列」，多年以來幾乎成為了民眾心中質感的代表性系列，與一般系列的日系服裝相比，更多了歐風的優雅。今年春夏「U系列」為日常生活、旅行帶來輕鬆與靈動，運用溫暖的大地色、橄欖色、受落日餘暉啟發的沙色為主調，十分契合春日的舒適與格調。

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲U連帽大衣，領口＋帽子有3 Way搭配方式。（圖／翻攝自官網）

女裝部分首要吸引目光的肯定是俐落剪裁的大衣風衣，這款連帽大衣的帽子可拆卸，領子可以平放、也可立起來扣，一共有3 Way的搭配方式，讓穿搭更有變化，不會過厚的材質適合從台灣冬末季節一路穿到春天。

本季的針織單品也絕對在必入手清單，開襟針織外套以短版呈現，在腰際處做縮口來凸顯腰線，也拉長身形比例，扣子全扣上亦可當作上衣單穿，為穿搭提供柔軟的基底；V領針織背心不管與什麼單品都能輕鬆搭成一套，是增加穿搭層次的利器，高挺度的版型穿起來既精神又優雅。

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲U短版開襟外套。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲U V領背心。（圖／翻攝自官網）

而即便是最基本的日常服，U系列也做得特別有設計感，像是本次推出的坦克背心，穿起來是否更有女人味？不只肩帶做細，微削肩的版型讓肩膀線條更修飾，背後也以挖背方式呈現，絕美的剪裁卻十分平價，包色處理也不心痛。

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲U坦克背心。（圖／翻攝自官網）

本季U系列最亮眼的配件則屬這款「抽繩肩背包」，柔軟的包身上方採用抽繩束口，背袋連接於中段位置，因此讓包袋口自然垂落，帶出一種法式慵懶氛圍，往身上隨手一拎就巨好看！

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO春夏U系列。（圖／翻攝自官網）

▲U 抽繩肩背包。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

UNIQLO, U系列, 春夏

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