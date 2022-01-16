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星・變美／47歲賈靜雯靠3招凍齡秘訣被讚「素顏最美」！早上必做一事

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▲▼賈靜雯靠3招凍齡被讚「素顏最美」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲賈靜雯從肌膚到身材都維持超好，被讚「素顏最美女藝人」。（圖／翻攝賈靜雯IG，以下同）

記者張毓容／台北報導　

去年底以《瀑布》拿下金馬影后，成為雙金影后的賈靜雯，從紅毯現身時，凍齡美貌就引起一片讚嘆聲，尤其最後穿著亮片開衩禮服上台領獎，纖細緊實體態更讓網友驚艷，狀態維持超好，完全看不出她已47歲、是3個孩子的媽媽。《ET FASHION》特別訪問到她的全方面抗老秘訣，從保養、飲食到心靈3管齊下，更加碼過年熬夜的肌膚保養急救小tips，愛美的女生們快學起來！

▲▼賈靜雯靠3招凍齡被讚「素顏最美」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲她在金馬獎紅毯、領獎時，超好狀態驚艷眾人。

說到演藝圈中的凍齡女神，就不能不提到賈靜雯，從肌膚狀態到身材管理都維持超好，連劇中「女兒」王淨都曾在訪問時大呼「她是我看過素顏最美的女藝人！」被問到自己的抗老祕訣，她表示「我覺得女生要懂得保養自己、照顧自己是件非常好的事情！」關於抗老這件，她認為是必須內外兼顧，她自己只要有時間就一定會運動，也很注重睡眠，再加上使用適合自己肌膚、年齡的保養品，就會是非常集中、火力全開的保養方式。

像是飲食方面，她透露自己每天早上起床都會先喝溫水或溫熱的檸檬水，讓腸胃暖一點，還會用鹽水漱口，讓自己比較提神。飲食時，她也很注意吃的順序，先吃蔬菜類，澱粉放最後，也會用「食物替換法」，比如要喝酒前她會先吃點油脂，保護自己的胃，且在澱粉的攝取上就會控制少吃一點，做個替換。

笑說自己因為是天秤座，保養不會偷懶的她，除了很在意要使用適合的保養品，她平時早上還有泡澡的習慣，送完小孩、工作前，她會利用泡澡讓自己出汗，她覺得出汗後的皮膚狀態，會讓保養品吸收地更好，如果時間狀況允許，通常會泡個20分鐘起跳。

她更提醒「我覺得女生的情緒會影響生理和心理上的變化」，所以除了注意飲食和勤勞保養外，她還很注意維持好的睡眠、好的運動習慣，還要維持好的情緒心態，建議要找到自己的抒發方式，讓身心靈平衡。她也舉例，「如果現在看修（老公）不是很順眼的時候，我就會去做瑜伽或是跟自己對話多一點的時間，等到冷靜下來或想跟他溝通的時候，再跟他說我剛剛怎麼了。」

▲▼賈靜雯靠3招凍齡被讚「素顏最美」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲她認為女生幾歲開始抗老保養都可以。

建議女生幾歲開始做抗老保養，她表示，當覺得自己身體有點疲累或是皮膚狀況不如從前，就表示你可以要換一個保養品或是換一種生活型態，「我覺得沒有年齡的限制，只有看你自己什麼時候覺得自己要改變。」

年關將近，過年期間活動多許多人常熬夜，她也特別分享熬夜後維持肌膚狀態的小撇步，就是泡澡！她表示熬夜後更不能偷懶，「像我有時候真的沒有時間運動或太累沒辦法運動，我就會去泡澡，起碼讓自己放鬆和出一點汗，我覺得這是滿重要的。」泡完澡，更帶動氣血循環起來，再擦保養品就會更容易吸收，看起來疲累感也不會那麼重。

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關鍵字：

星變美, 賈靜雯, 女星, 保養, 護膚, 秘訣, 抗老, 凍齡

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