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逢甲回行旅1泊1食下殺2折　每人不到千元CP值超高

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記者李薇／綜合報導

台中好吃又好玩，放假走走逛逛相當輕鬆愉快，「Her森森」推出「台中逢甲GOGO回行旅1泊1食雙人平日」，直接升等雅緻家庭房，位於逢甲夜市商圈，走路就可以到，原價9600元、特價1999元，下殺約2折，平均下來一人才1000元，真的很划算。

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▲逢甲,回行旅,gogo回行旅,行旅,台中,旅遊,Her森森。（圖／品牌提供）

▲台中逢甲GOGO回行旅1泊1食雙人平日，原價9600元、特價1999元。點我搶購

回行旅位於台中逢甲夜市商圈，以綠意與木質調的溫暖生活感作為設計概念，呈現都市化的簡約與知性氛圍，以灰、白與全視野大片景觀窗，讓眼前的樹梢、市景盡入眼底，再結合生活旅程的回憶、在地特色與貼心設計，提供如同家的溫暖。

簡約的石牆設計出房型，搭配木質的設計傢俱，讓房間很有溫度，乾淨舒適的廁所空間搭配乾濕分離，馬桶更是採用免治馬桶、洗沐備品則選用法國品牌Minare，高級的裝潢風格、細節設想得貼心周到，讓人住過還想回訪。

不只是房間讓人感到放鬆舒適，更設有「星空回廊」專區，在特定時間提供免費食物、點心跟飲料，晚上則變身飲料酒吧，想要放鬆可以來上一杯，還有彈珠檯、手足球、復古的大型遊戲機台等設施，有吃有玩好放鬆。

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▲台中逢甲GOGO回行旅1泊1食雙人平日，原價9600元、特價1999元。點我搶購

「Her森森」推出「台中逢甲GOGO回行旅1泊1食雙人平日」，原價9600元、特價1999元，平均每人才1000元不到，絕對是放鬆度假的好選擇。

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