3款「神級氣墊粉餅」登場！千鳥紋、竹林影巨美粉盒　讓補妝也美成一幅畫

記者李薇／台北報導

氣墊粉餅的風潮又再度回歸！許多品牌紛紛在這春妝推出全新的氣墊粉餅，包括Dior、Sisley、GIORGIO ARMANI，每一款都值得入手，不僅是包裝都變得特別好看，裡面的微霧妝感更是可以遮蓋住臉部瑕疵，打造勻稱膚色。

Dior 超完美氣墊粉餅 經典New Look

極限量的「迪奧超完美氣墊粉餅 經典NEW LOOK」，以千鳥紋的設計，打造出全新的粉盒，非常經典不敗的紋路，拿在手上就宛如最美的時尚配件，補妝可以展現出最時髦的風格，並且共推出2款妝感：柔霧光、水潤光，可以按照想要的妝感，打造出細緻明亮的肌膚妝感，同時擁有完美的遮瑕度，能夠蓋住臉上所有瑕疵。

Sisley 璀璨鑽白氣墊精華

作為保養系彩妝專家的Sisley，了解女性對於全方位完美底妝的渴望，運用獨家研發專利「璀璨鑽白獨家複方因子」作為保養基底，推出專為亞洲肌膚設計的全新美白底妝「璀璨鑽白氣墊精華」，不僅能有效延續璀璨鑽白系列的亮白效果，更擁有高達SPF50/PA++++的超完整防禦力，在上妝同時能夠保養，讓肌膚明亮度倍增。

GIORGIO ARMANI 完美絲絨持久氣墊粉餅-竹林光影限定版

承襲Giorgio Armani歷年經典高級訂製服的設計理念，以及Armani獨愛的高雅竹子以金色剪影作為亞曼尼紅盒，文墨風格的竹影設計，向東方傳統藝術和美學致敬，全新推出限量竹林光影限定版，將不斷攀升的低調奢華「金」緻竹節，設計於紅氣墊外盒，能夠打造出像是光影在肌膚折射出絲絨柔霧光的精緻質感妝容。