fb ig video ETtoday search mobile

3款「神級氣墊粉餅」登場！千鳥紋、竹林影巨美粉盒　讓補妝也美成一幅畫

>

記者李薇／台北報導

氣墊粉餅的風潮又再度回歸！許多品牌紛紛在這春妝推出全新的氣墊粉餅，包括Dior、Sisley、GIORGIO ARMANI，每一款都值得入手，不僅是包裝都變得特別好看，裡面的微霧妝感更是可以遮蓋住臉部瑕疵，打造勻稱膚色。

Dior 超完美氣墊粉餅 經典New Look

▲Dior,Sisley,GIORGIO ARMANI,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

極限量的「迪奧超完美氣墊粉餅 經典NEW LOOK」，以千鳥紋的設計，打造出全新的粉盒，非常經典不敗的紋路，拿在手上就宛如最美的時尚配件，補妝可以展現出最時髦的風格，並且共推出2款妝感：柔霧光、水潤光，可以按照想要的妝感，打造出細緻明亮的肌膚妝感，同時擁有完美的遮瑕度，能夠蓋住臉上所有瑕疵。

Sisley 璀璨鑽白氣墊精華

▲Dior,Sisley,GIORGIO ARMANI,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

作為保養系彩妝專家的Sisley，了解女性對於全方位完美底妝的渴望，運用獨家研發專利「璀璨鑽白獨家複方因子」作為保養基底，推出專為亞洲肌膚設計的全新美白底妝「璀璨鑽白氣墊精華」，不僅能有效延續璀璨鑽白系列的亮白效果，更擁有高達SPF50/PA++++的超完整防禦力，在上妝同時能夠保養，讓肌膚明亮度倍增。

GIORGIO ARMANI 完美絲絨持久氣墊粉餅-竹林光影限定版

▲Dior,Sisley,GIORGIO ARMANI,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

承襲Giorgio Armani歷年經典高級訂製服的設計理念，以及Armani獨愛的高雅竹子以金色剪影作為亞曼尼紅盒，文墨風格的竹影設計，向東方傳統藝術和美學致敬，全新推出限量竹林光影限定版，將不斷攀升的低調奢華「金」緻竹節，設計於紅氣墊外盒，能夠打造出像是光影在肌膚折射出絲絨柔霧光的精緻質感妝容。

關鍵字：

Dior, Sisley, GIORGIO ARMANI, 氣墊粉餅, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 「聊天會突然消失」星座Top 3 ！　第一名最有神秘感，沒意思立刻閃人 金多美撞衫17歲張員瑛輸了！她「腿根襪」太性感　網：果然12頭身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面