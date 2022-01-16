髮絲不褪色3秘訣！高溫、濕氣都會讓髮色流失超快

記者李薇／台北報導

過年到了，很多人都會想換個新髮色，迎接全新的一年，不過後續的保護與養色就非常重要，10/10產品訓練講師Tina分享染髮後的護理對策，總共有3個簡單的要點需要注意，才能讓髮絲顏色維持得更加持久。

1. 避免接觸高溫：吹風機、整髮器過高的溫度，造成色料分子加速流失。

2. 強化抗氧化防護層：濕氣、鹼性與陽光都會致使毛鱗片膨脹張開、加速髮色氧化，選擇能撫平毛鱗片的髮品保養，為秀髮做好保護。

3. 慎選清潔產品：使用弱酸性、不含SLS界面活性劑的產品，避免髮色過度流失。建議選用胺基酸洗髮露，溫和清潔頭皮與髮絲，同時滋養修護。

【推薦單品】

Uka 密集護色洗髮露，400ml、售價1350元

Uka密集護色洗髮露結合15種氨基酸與優質植物來源成分，溫和清潔頭皮，同時給予髮絲充分滋養，補充因毛鱗片剝落而流失的氨基酸，是一款敏感頭皮適用、特別推薦於染髮後使用的護色洗髮露。使用時可以讓泡沫停留於頭髮上，形成「泡泡膜」，靜候2分鐘之後再以清水洗淨，秀髮蓬鬆亮麗。

MATRIX 蘭花持色洗髮精，400ml、售價800元

就像是蘭花永不褪色的能力，裡面添加的保養精萃，可以讓秀髮長時間維持柔亮細緻，展現出光澤柔順的髮絲，特別適合染後髮絲使用，可以增添顏色的亮澤度，同時又可以修護受損，洗完之後髮絲蓬鬆亮麗。

Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色髮浴，600ml、售價2,300元

弱酸性配方與修護鎖色成分「金縷梅萃取精華」，使髮色持久保鮮，持續綻放光采、閃耀動人，富含胺基酸的天然豆粕萃取，幫助修護染後髮絲，強化髮絲防禦力，免於外在環境傷害，增長髮色保鮮期，無硫酸鹽、無矽靈溫和洗淨配方，秀髮輕盈無負擔。

L’OCCITANE 草本修護洗髮乳，500ml、售價1400元

以完美比例揉合5種草本精華油：薰衣草、伊蘭伊蘭、歐白芷、天竺葵及甜橙，傾注天然植萃能量，針對日常生活中梳整燙染造成的頭髮損傷，有效深層修護受損髮絲抵抗高溫及熱傷害、預防髮絲受損，改善髮尾分岔與斷裂，強化髮纖，為每根髮絲注入生命，使髮絲更加輕柔滑順，閃耀絲緞般健康亮澤，不僅是髮尾分岔斷裂救星，更是受損髮質首選必備單品！