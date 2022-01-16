安海瑟薇迷你裙辣曬「纖纖美腿」！網狂讚：美回16年前全盛期

▲安海瑟薇於IG上釋出一組美照。（圖／翻攝自IG@annehathaway，以下同）



記者王則絲／台北報導

好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日於個人IG上傳數張美照，她身上穿著一件時髦的印花迷你連身裙，秀出一雙驚人的「纖纖美腿」，且髮型也換上了逆齡感瀏海、並紮起高高的馬尾，讓網友們一看見便瞬間聯想到2006年的電影《穿著Prada的惡魔》，大讚她簡直美回16年前的全盛期：「Andy Sachs是你嗎？（電影中安海瑟薇飾演的角色）」

▲安海瑟薇曬出一雙逆天美腿，證明身形一點都沒有走鐘。



安海瑟薇與丈夫（Adam Shulman）婚後育有兩個孩子，雖然先前曾傳出身材走樣的消息，但是在她近期的照片或公開場合裡看來，可說是美回了巔峰。近日安海瑟薇又於IG上分享一組美照，她身穿VALENTINO的印花迷你洋裝、腳踩黑色高跟皮靴，俏皮又有些性感的裝扮少女感乍現，辣曬一雙驚人的「纖纖美腿」，體態狀況絕佳。

▲安海瑟薇時髦又逆齡的造型讓網友們聯想到《穿著Prada的惡魔》裡的她。



再加上安海瑟薇這回換上了瀏海的髮型，並綁起了俐落的高馬尾，讓她感覺上更加逆齡，時髦的造型下，讓不少網友都表示，好像看到了電影《穿著Prada的惡魔》裡美貌巔峰時期的安海瑟薇，紛紛在留言區呼喊：「Andy Sachs是你嗎？」、「Andy！」、「腿太辣了！」

▲外罩一件黑色長大衣、背上一顆亮眼手袋，女神氣場又瞬間噴發。



►楊冪「下身失蹤」視線直逼臀下！頂前衛公主切藍髮帥氣登封

►Jennie私下最常背「巨大雲朵包」 超大容量＋療癒感完勝小廢包！