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包・開箱／LONGCHAMP「迷你漁網包」可愛炸！平價價格CP值很高

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記者王則絲／台北報導

法國精品LONGCHAMP於去年推出的「漁網包」，意外掀起一陣風潮，將許多民眾日常用來買菜的「漁網袋」推至了時尚單品的地位，就連IKEA、無印良品販售的百元漁網袋也跟著大受歡迎。今年LONGCHAMP便延續推出了「迷你漁網包」，縮小後的漁網包不只變得更可愛，價格也超親民，今天《ET FASHION》就來帶大家搶先開箱近賞一番。

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP推出「迷你漁網包」，背起來可愛炸。（圖／翻攝自IG@longchamp）

LONGCHAMP的漁網包名為「Le Pliage Filet」系列，該系列是與百年網狀購物袋老牌FILT合作打造，以棉質漁網袋包體，結合Le Pliage經典的皮革提把而成，繼去年推出後引發熱潮，日前還在影集《艾蜜莉在巴黎2》中為女主角使用，可見熱度不減，LONGCHAMP今年便順勢搭上不退燒的小包趨勢，帶來全新縮小版的「迷你漁網包」。

▲Longchamp開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》開箱LONGCHAMP「迷你漁網包」。（圖／記者王則絲攝）

縮小後的漁網包，尺寸變為18公分Ｘ17公分，不只袋身變得小巧，上方LONGCHAMP經典的翻蓋皮標、奔騰的馬匹圖案、皮革手柄也都等比例縮小，這些細節並沒有因此而馬虎，背帶部分則是設計成長的背帶，斜背在身上簡直可愛炸裂！「迷你漁網包」系列共推出黑、白、檸檬黃色、腮紅色，而目前除了腮紅色，台灣皆已開賣，價格為3,000元，以精品來說是CP值高、又相當好入手的單品。

▲Longchamp開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Longchamp開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你漁網包皮標細節，以及富有彈性的棉質網袋。（圖／記者王則絲攝）

▲Longchamp開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Longchamp開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲與去年推出的首款漁網包做比較。（圖／記者王則絲攝）

【同場加映】

LONGCHAMP近期再續前緣延伸推出的系列不只有漁網包，還有與美國潮牌EU（Emotionally Unavailable）也迎來第二波的合作，日前雙方宣布推出全新聯名系列，以「拼布工藝」為主角創作出眾多手袋、配飾與服裝單品，今日《ET FASHION》加碼分享LONGCHAMP X EU的熱賣款肩背包，布料選用了印滿奔馬標誌與溶解愛心的卡其色帆布、法式復古碎花以及鄉村氣息的藍白格子布，三種布料拼接而成，為本系列最大特色設計。

▲Longchamp。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP X EU第二波聯名系列。（圖／品牌提供）

▲Longchamp開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Longchamp開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲LONGCHAMP X EU拼布肩背包。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, LONGCHAMP, 漁網包, 漁網袋, 迷你漁網包, 迷你

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