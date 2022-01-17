2022第一波水逆「12星座如何應對」　牡羊人多地方別去、水瓶說話要三思

文／職場人

剛過完元旦不久，職場人是不是也對今年充滿新希望呢？在規劃新年目標之前，2022年的水逆於1月14日來襲，編輯也趕緊為大家整理了「12星座如何應對水逆」，如果想為自己的整體運勢進行整理後向上躍升， 這將會是個蹲下躍起的一年哦！

12星座應對水逆之法：牡羊座

▲12星座應對水逆之法（圖／pixabay，下同）



「牡羊座」面對2022第一個水逆的方法為「建立正確金錢價值觀，財務規劃是重點」，牡羊們在這一個月相對來說是工作運比較強的，不過在1月1日～1月29日職場性騷擾發生的機率偏高，要多加保護自己的安全。金星逆行，即便是新年新希望的期間，牡羊們也還是要留意金錢管理。水星在14日之後逆行，建議人多的地方不要去，而投資求財方面也建議多關注國際財經的動向。

12星座應對水逆之法：金牛座

「金牛座」面對2022第一個水逆的方法為「擺脫綁手綁腳的繁文縟節，大膽嘗試重新布局」，金牛們在1月14日～2月6日受到水逆影響，容易遇到主管個性陰晴不定或公司朝令夕改，導致你的工作壓力及負面情緒大增，建議在這期間可以將注意力擺在新年規劃上，不過僅限於「規劃」為自己提供明確的方向，任何重要變動，都先不要出現在這個月份。

12星座應對水逆之法：雙子座

「雙子座」面對2022第一個水逆的方法為「主動學習提升格局，用科學管理自己改寫人生」，本月雙子們容易遇到「不合理的要求」，比如客戶臨時要修改合作條件，需要小心應對。在事業宮上，建議有合作案件採稍安勿躁為宜，但也別過於擔心，因為你們的事業運頗佳，安排學習的課程，蛻變翻身就在今年囉！

12星座應對水逆之法：巨蟹座

「巨蟹座」面對2022第一個水逆的方法為「工作事業有揚升，貴人集結好運自然來」，在1月份巨蟹們擁有良好的顧客緣，尤其是在1月26日～1月31日容易有貴客臨門。不過和同事間的相處可能就得多加注意，可能會有互動不良、溝通障礙、交接錯誤等情況出現，好好確認工作內容並保持耐心和相互學習的心，可積累貴人籌碼以備日後不時之需。需要提醒的是，重要合作案件最好在月中水逆之前定案，以免產生變數。

12星座應對水逆之法：獅子座

「獅子座」面對2022第一個水逆的方法為「轉型嘗試難免水土不服，為新模式默默奮鬥」，獅子在1月的事業運可說是好壞參半，對於新年度的事業想要轉型的獅子，今年是個值得著手規劃的時候。不過恰好遇到木星移位，1月14日～2月6日容易遇到不理性的客戶，若有需要與夥伴間的溝通，需要多花點耐心，而在金錢及數字方面的事務也要小心仔細些哦！

12星座應對水逆之法：處女座

「處女座」面對2022第一個水逆的方法為「愛情是雙向交流因付出而得到，在雙人互動中盡力扮演好角色」，處女座在本月除了會有愛情上的問題之外，工作運也受水星逆行影響而表現較差，容易面對搞不清楚狀況又愛耍脾氣的客戶。而在感情上，若有愛人的多愛一些，有伴侶的可以更甜蜜，若都沒有則想辦法讓生活過得更精彩。

12星座應對水逆之法：天秤座

「天秤座」面對2022第一個水逆的方法為「感情找回自信與魅力，健康可能會流失」，天秤們在1月6日～1月19日容易和同事產生摩擦，像是溝通不良或工作合作出現問題等，須多加注意。另外，可能得注意健康磁場，減少外出機會，尤其是在這疫情時代，更要隨時隨地做好防護。

12星座應對水逆之法：天蠍座

「天蠍座」面對2022第一個水逆的方法為「建立家庭橫向整合人際，不想受限轉型自立」，這個月天蠍們容易遇到八卦流言，建議別輕信未證實的謠言，說話也小心謹慎避免捲入風波中。1月26日～1月31日也會遇到一些競業的挑戰導致壓力大增。

12星座應對水逆之法：射手座

「射手座」面對2022第一個水逆的方法為「財運有投機性的財務收入，貴人扶持提升氣勢旺」，射手本月受水逆影響，在職場上的壓力頗大，在1月14日～2月26日也要特別小心因為說錯話而惹怒老闆、客戶或同事，說話前要再三思，建議新年迎接新氣息，最好的策略就是走出戶外，從倒數計時開始，進入人群迎接貴人氣息。

12星座應對水逆之法：摩羯座

「摩羯座」面對2022第一個水逆的方法為「問你以前努不努力，把握機會搏出好成績」，摩羯們在這個月的工作運還算平穩，多注意小人扯後腿的問題即可。2022年對摩羯座來說是個幸運的流年，比較需要注意的是14日開始水逆，健康的維護也隨之重要起來。

12星座應對水逆之法：水瓶座

「水瓶座」面對2022第一個水逆的方法為「貴人就是護身符，急事緩辦欲速則不達」，本月水瓶們因為口舌是非多所以要特別謹言慎行，尤其是在1月8日～1月19日比較容易因為口舌之爭或金錢糾紛，導致職場氣氛尷尬及工作品質，建議這段時間盡量不要有借貸行為。另外，因為水逆的影響可能會有頭腦昏沉導致粗心說錯話或做錯事的情況，面對重要抉擇與異動也需要三思而行、能緩就緩，建議可以多聽聽專家朋友的意見。

12星座應對水逆之法：雙魚座

「雙魚座」面對2022第一個水逆的方法為「把握機會創造命運，變局中仍努力前進搏出好成績」，本月最需要小心的是「小人」問題，比如職場小人背後找麻煩、打小報告等給你帶來不少麻煩，而在1月1日～2月4日也要避免傳錯資料給錯誤的人等窘況發生。

以上關於「12星座如何應對水逆的方法」分享給各位職場人，再規劃新年的同時也把這些需要注意的事項考量進去，趨吉避凶讓運勢著你一避之力！

Source：亞提米斯、《2022虎年開財運賺大錢》

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