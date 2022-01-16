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網揭瘦不下來「6大原因」，第1點看似簡單但超多人做不到

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▲▼網揭瘦不下來「6大原因」。（圖／Unsplash）

▲保持睡眠充足，減重就成功了一半。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

明明就已經很努力，為什麼還是瘦不下來？若你也有這個煩惱，檢視一下是否犯了以下的錯誤，快點改過來才能減重成功。

#睡眠不足

睡不好絕對是減重的剋星，睡眠直接影響肌肉修復和荷爾蒙分泌，總是晚睡讓人嘴饞，光是宵夜就會給你帶來過多熱量。

▲▼網揭瘦不下來「6大原因」。（圖／Unsplash）

#水喝不夠

水喝不足容易影響體內新陳代謝，研究更指出，有時候的飢餓感是因為口渴而不是肚子餓，建議每天至少要攝取2000cc的水分，記得要少量多次補水，尤其是運動後更要特別補充水分。

#蛋白質攝取不足

很多人容易餓，是因為補充碳水消耗快，這時不妨檢視一下是否有攝取足夠蛋白質，蛋白質分解速度較慢，能夠延長你的飽足感。

▲▼網揭瘦不下來「6大原因」。（圖／Unsplash）

#飲食調味過度

飲食口味重的人，特別難瘦下來，要知道過多的調味和醬料都會讓你攝取過量脂肪，飲食除了挑對食物，也別忘了計算醬料的熱量。

#沒有計算熱量

想要減重成功，「管住口」是很重要的關鍵，建議把一日三餐分量和內容都記錄下來，稅前可以檢視一下，總熱量是否有超標，隨著自身狀況調整飲食內容。

▲▼網揭瘦不下來「6大原因」。（圖／Unsplash）

#沒有毅力

減重是比恆心毅力，減得快又復胖，這樣的減重徒勞無功，要知道控制飲食使體重達標是一條漫漫長路，別求快，持續努力才能看到效果。

關鍵字：

減重, 錯誤, 生活習慣

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