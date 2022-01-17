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秦嵐撞衫「小16歲」虞書欣沒輸！　超狂凍齡曬白皙腿根拼了

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸42歲女星秦嵐演出《延禧攻略》富察皇后走紅，不老顏值深受外界認可，近期她穿著農曆新年限定系列服飾拍攝美照，沒想到巧合撞衫了小16歲的女星虞書欣，兩人散發出截然不同的甜美氣息，引發網友熱烈討論。

▲秦嵐、虞書欣 。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐、虞書欣 。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐穿著VALENTINO TIGER 1967中國新年限定系列 。（圖／翻攝自微博）

秦嵐此次穿著VALENTINO TIGER 1967中國新年限定系列拍攝最新美照，系列靈感源自1967年VALENTINO標誌性虎紋印花，特別將經典的虎紋注入外套服飾。秦嵐演繹俏皮的黑粉虎紋上衣，散發十足少女風格，幾乎看不出真實年齡；視線移至下方，她還以膝下靴搭配同款短裙疊搭，多層次搭配巧妙彰顯一雙白皙被美腿。

26歲女星虞書欣曾是女子音樂組合「THE9」成員，在對岸擁有高人氣，她維持一貫的甜美風格，先前在雜誌拍攝中穿著了同款服裝，還順勢露出雪白美腿與纖腰，讓粉絲大飽眼福。然而兩人撞衫畫面曝光，不少人認為，秦嵐與虞書欣即便相差16歲卻幾乎看不出差距，「秦嵐太凍齡」、「秦嵐撞衫少女，沒輸就是贏了吧」、「秦嵐性感又甜美」。

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關鍵字：

秦嵐, 虞書欣, 撞衫, VALENTINO

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