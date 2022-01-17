fb ig video ETtoday search mobile

湯姆貓又被玩壞啦！圓滾滾球瓶藏新功能、壓扁扁傑利鼠周邊更圈粉

>

實習記者施至真／綜合報導

深受大人小孩喜愛的喜劇動畫《湯姆貓與傑利鼠》，近期不只登台展出「湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!!」特展，日本官方還讓這對歡喜冤家變身各種搞怪模樣，吸引粉絲目光，有被製成保齡球瓶形狀的湯姆貓存錢筒，還有被壓扁扁的傑利鼠迷你盤、鬆餅機，多款搞笑造型保證逗樂你，錢包掏出準備收藏。

湯姆貓變身保齡球瓶是經典卡通劇情，這次實體化還多了新功能就是存錢筒，表情浮誇的模樣，集滿九個排排站肯定很有趣；另外傑利鼠所收養的小灰鼠「泰菲」還變身造型茶壺，圓滾滾的身體加上微微張開的嘟嘟嘴，彷彿小不點泰菲吸滿一大口氣，準備將茶大口噴出一樣，除了超級鬧事的茶壺設計以外，可愛的造型還很適合當成居家擺設。

▲《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自@Tom and Jerry日本官方網站）

▲《湯姆貓與傑利鼠》造型周邊。（圖／翻攝自Tom and Jerry日本官網，下同）

除了造型逗趣的保齡球瓶，湯姆貓和牠的歡喜冤家傑利鼠還被壓扁成瓷盤，滿臉問號與一臉猙獰的表情莫名可愛，超迷你的尺寸放上飾品小物、糖果餅乾讓心情瞬間好起來。

▲《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自@Tom and Jerry日本官方網站）

除了迷你瓷盤，本次官方還特製一台傑利鼠鬆餅機，輕鬆壓出扁扁的傑利鼠鬆餅，連精巧四肢、超傻萌的表情也被完美烙印出來，不僅能做出高質感美味小點心，還能為點心時間增加樂趣，喜歡烹飪的朋友千萬別錯過唷。

▲《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自@Tom and Jerry日本官方網站）

▲傑利鼠鬆餅。（圖／翻攝自IG@stk.0112，@tomandjerry_jp）

▲《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自Tom and Jerry日本官網）

另外，日本《PEANUTS》針對春節推出「虎年史努比系列」，平常呆萌無害的史努比，居然露出皺眉、斜眼瞪人的生動表情，雖然一臉凶神惡煞，卻還是讓人好想抱緊處理，喜歡蒐集造型感十足的擺飾，一定要入手一隻臭臉史努比。

▲《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自@Tom and Jerry日本官方網站）

▲臭臉史努比讓人好想抱緊。（圖／翻攝自town.snoopy.co.jp）

▶牌咖必吃！財神加持麻將蜂蜜蛋糕、仿真巧克力　讓你一路胡到底

▶寶貝球打開是一隻皮卡丘！「寶可夢扭蛋戒指」戴在手上太可愛

關鍵字：

湯姆貓與傑利鼠, 日本, 湯姆貓, 傑利鼠, TomandJerry

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／17起限時「全品項買一送一」　85度C「限定3款」第二杯半價

星巴克1／17起限時「全品項買一送一」　85度C「限定3款」第二杯半價

網揭瘦不下來「6大原因」，第1點看似簡單但超多人做不到

網揭瘦不下來「6大原因」，第1點看似簡單但超多人做不到

金多美撞衫17歲張員瑛輸了！她「腿根襪」太性感　網：果然12頭身

金多美撞衫17歲張員瑛輸了！她「腿根襪」太性感　網：果然12頭身

2022第一波水逆「12星座如何應對」　牡羊人多地方別去、水瓶說話要三思 「聊天會突然消失」星座Top 3 ！　第一名最有神秘感，沒意思立刻閃人 UNIQLO「U系列」新品好燒！針織外套、背心都絕美　慵懶風手袋必敗 歷史最久「紀伊國屋書店」2月底收攤　在台門市僅剩3間 「可拆式白紗」一件多穿日常也能上身　字母鑽飾讓禮服更特別 羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益 奧斯塔羅12星座一周運勢0117-0123　雙子看緊荷包、獅子必須沉住氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面