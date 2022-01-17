湯姆貓又被玩壞啦！圓滾滾球瓶藏新功能、壓扁扁傑利鼠周邊更圈粉

實習記者施至真／綜合報導

深受大人小孩喜愛的喜劇動畫《湯姆貓與傑利鼠》，近期不只登台展出「湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!!」特展，日本官方還讓這對歡喜冤家變身各種搞怪模樣，吸引粉絲目光，有被製成保齡球瓶形狀的湯姆貓存錢筒，還有被壓扁扁的傑利鼠迷你盤、鬆餅機，多款搞笑造型保證逗樂你，錢包掏出準備收藏。

湯姆貓變身保齡球瓶是經典卡通劇情，這次實體化還多了新功能就是存錢筒，表情浮誇的模樣，集滿九個排排站肯定很有趣；另外傑利鼠所收養的小灰鼠「泰菲」還變身造型茶壺，圓滾滾的身體加上微微張開的嘟嘟嘴，彷彿小不點泰菲吸滿一大口氣，準備將茶大口噴出一樣，除了超級鬧事的茶壺設計以外，可愛的造型還很適合當成居家擺設。

▲《湯姆貓與傑利鼠》造型周邊。（圖／翻攝自Tom and Jerry日本官網，下同）

除了造型逗趣的保齡球瓶，湯姆貓和牠的歡喜冤家傑利鼠還被壓扁成瓷盤，滿臉問號與一臉猙獰的表情莫名可愛，超迷你的尺寸放上飾品小物、糖果餅乾讓心情瞬間好起來。

除了迷你瓷盤，本次官方還特製一台傑利鼠鬆餅機，輕鬆壓出扁扁的傑利鼠鬆餅，連精巧四肢、超傻萌的表情也被完美烙印出來，不僅能做出高質感美味小點心，還能為點心時間增加樂趣，喜歡烹飪的朋友千萬別錯過唷。

▲傑利鼠鬆餅。（圖／翻攝自IG@stk.0112，@tomandjerry_jp）

另外，日本《PEANUTS》針對春節推出「虎年史努比系列」，平常呆萌無害的史努比，居然露出皺眉、斜眼瞪人的生動表情，雖然一臉凶神惡煞，卻還是讓人好想抱緊處理，喜歡蒐集造型感十足的擺飾，一定要入手一隻臭臉史努比。

▲臭臉史努比讓人好想抱緊。（圖／翻攝自town.snoopy.co.jp）

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