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星巴克1／17起限時「全品項買一送一」　85度C「限定3款」第二杯半價

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▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

▲星巴克即起連兩天買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、85度C、伯朗提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（1／17）起有新鋒面來襲，東北季風也增強，許多地區出現有雨與偏涼情況，連鎖咖啡星巴克趁勢推出每一送一優惠，要鼓舞上班族一週開始的好心情，限定2天，只要在特定時間進店店咖啡就能享優惠；85度C則在今天起祭出3款限定商品第二杯半價，一路優惠到近1月底。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

星巴克針對1／17至1／18限定兩天，推出「冬日相聚 星光好友分享」優惠活動，在活動日期從下午4點至晚上8點時段，至店內購買兩杯相同容量、風味、冰熱的全品項飲料，第二杯由星巴克招待，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠。

85度C則在1／17至1／30期間，則祭出玫瑰拿鐵咖啡和奶茶系列第二杯半價優惠，品項包括「玫瑰風味拿鐵」中杯定價85元、「玫瑰風味鮮奶茶」中杯定價55元、「玫瑰風味奶茶」中杯定價45元，可自由選冷熱飲與不同口味，採用價低品項折價，不限杯數。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

伯朗咖啡館也在1月推出分享日，可任選2杯飲品，低價者可免費，分享日包括1／17、1／23、1／24、1／30，分別在特定門市推出，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

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