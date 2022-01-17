fb ig video ETtoday search mobile

照著吃擺脫金魚腦！營養師曝「增強記憶力」6種食物　

>

▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享對護腦、提升記憶力有幫助的飲食關鍵。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也常回想前幾天才發生的事卻想不起來？或是本來想要做的事，一個轉頭就忘了？越來越多人年紀輕輕就有記憶力衰退的狀況，想要改善「金魚腦」狀況，吃對食物也有幫助！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了對「腦力」有幫助的4大關鍵、6種營養素，最近常忘東忘西的人快照著吃，幫助保護大腦、提升記憶力。

▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.補充大腦營養：Omega-3脂肪酸

腦部有將近60%是由脂肪組成，其中有一半是屬於Omega-3脂肪酸，所以補充Omega-3就很重要，建議可以多吃魚類、堅果類。

▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.提高警覺：咖啡因

增加精神專注力非常重要，可以選擇無糖黑咖啡等咖啡因飲品來補充，幫助警覺、提高專注力，但要注意不要喝太多，否則容易過度專注，導致「反應性疲勞」發生。

▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.放鬆心情：茶胺酸

可以增加體內血清素水平來幫助放鬆心情，因此蛋白質補充相對之下就很重要；而綠茶中的茶胺酸，也可以幫助放鬆心情，建議可喝無糖綠茶。

▲▼ 營養師曝增強記憶力6種補腦食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.保護大腦抗氧化抗發炎：維生素C＋花青素＋類黃酮

可以選擇維生素C或維生素E含量高的食材，可幫助抗氧化，可多吃像是芭樂、奇異果、柑橘類等水果；而花青素和黃酮類植化素，也能幫助抗氧化、抗發炎，像是藍莓、草莓、覆盆子、黑醋栗等莓果類，都含有豐富花青素，或是70%以上黑巧克力，也含有豐富類黃酮，可能增加學習及記憶力。

蕭瑋霖也提醒，透過特殊營養素的補充，可以幫助提高大腦記憶，但也別因此忽略其他營養攝取，均衡飲食還是最重要。

►怎樣都睡不飽？營養師曝「越睡越累」6大原因　補眠可能有反效果

►嚴防Omicron、提升免疫力！營養師曝必吃「8種營養食物」

►營養師教54種「600卡食物搭配法」！　減肥也能吃水餃、肉燥飯

關鍵字：

補腦, 健腦, 大腦, 記憶力, 記憶, 飲食, 關鍵, 食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

網揭瘦不下來「6大原因」，第1點看似簡單但超多人做不到

網揭瘦不下來「6大原因」，第1點看似簡單但超多人做不到

星巴克1／17起限時「全品項買一送一」　85度C「限定3款」第二杯半價

星巴克1／17起限時「全品項買一送一」　85度C「限定3款」第二杯半價

金多美撞衫17歲張員瑛輸了！她「腿根襪」太性感　網：果然12頭身

金多美撞衫17歲張員瑛輸了！她「腿根襪」太性感　網：果然12頭身

「聊天會突然消失」星座Top 3 ！　第一名最有神秘感，沒意思立刻閃人 UNIQLO「U系列」新品好燒！針織外套、背心都絕美　慵懶風手袋必敗 歷史最久「紀伊國屋書店」2月底收攤　在台門市僅剩3間 「可拆式白紗」一件多穿日常也能上身　字母鑽飾讓禮服更特別 奧斯塔羅12星座一周運勢0117-0123　雙子看緊荷包、獅子必須沉住氣 2022第一波水逆「12星座如何應對」　牡羊人多地方別去、水瓶說話要三思 秦嵐撞衫「小16歲」虞書欣沒輸！　超狂凍齡曬白皙腿根拼了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面