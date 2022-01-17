TWICE成員娜璉纖腰不給看　俏皮秀新歡LV高調智能錶

▲娜璉穿Alexander Wang粉紅黑邊小可愛與針織衫，搭配LV新錶。（圖／翻攝twicetagram IG）

記者陳雅韻／台北報導

女明星的私服穿搭總令人好奇，南韓超人氣女團TWICE成員娜璉近日拍開心眨眼的俏皮照，穿露肚裝卻藏纖腰，只想分享她剛入手的LV（Louis Vuitton，路易威登）第三代智能錶Tambour Horizon Light Up，最炫目的設計是光滑錶緣上的標誌性路易威登Monogram環後有24個LED燈，一旦腕錶啟用或收到通知時，LED燈就會閃爍萬花筒般的顏色，營造出夜光動畫效果，相當高調。

▲娜璉穿LV 43,500元灰色連帽衣也搭配LV Tambour Horizon Light Up腕錶。

LV Tambour Horizon Light Up智能錶共有亮面精鋼、霧面黑和霧面棕三種版本，雖然錶徑達44毫米，但弧形藍寶石玻璃錶面猶如無邊游泳池邊緣，讓娜璉戴起來不至於顯得過大，最大賣點是內建8種面盤可供佩戴者選擇，錶帶也是另購心儀款式，此外，是LV第一款錶冠兩側設有按鈕設計增加操控便利性，旋轉錶冠可改變面盤、上方按鈕啟動拖曳模式與配置設定，而底部按鈕可啟動應用程式。

▲LV Tambour Horizon Light Up共有亮面精鋼、霧面黑和霧面棕3款，（不含錶帶）精鋼款9萬3000元（左起，價格均不含錶帶），黑、棕款各111,000元。（圖／LV提供）

娜璉親自示範中性大錶穿搭術，一套是華裔設計師Alexander Wang的粉紅黑邊小可愛與針織衫的甜美造型，另一套則換上休閒感的LV 43,500元灰色Globe連帽衣，其實兩套都是露腰的短版剪裁上衣，但娜璉聚焦在新歡LV智能錶，纖腰不給看了。

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