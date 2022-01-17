fb ig video ETtoday search mobile

TWICE成員娜璉纖腰不給看　俏皮秀新歡LV高調智能錶

>

▲▼ 娜璉 。（圖／翻攝twicetagram IG）

▲娜璉穿Alexander Wang粉紅黑邊小可愛與針織衫，搭配LV新錶。（圖／翻攝twicetagram IG）

記者陳雅韻／台北報導

女明星的私服穿搭總令人好奇，南韓超人氣女團TWICE成員娜璉近日拍開心眨眼的俏皮照，穿露肚裝卻藏纖腰，只想分享她剛入手的LV（Louis Vuitton，路易威登）第三代智能錶Tambour Horizon Light Up，最炫目的設計是光滑錶緣上的標誌性路易威登Monogram環後有24個LED燈，一旦腕錶啟用或收到通知時，LED燈就會閃爍萬花筒般的顏色，營造出夜光動畫效果，相當高調。

▲▼ 娜璉 。（圖／翻攝twicetagram IG）

▲娜璉穿LV 43,500元灰色連帽衣也搭配LV Tambour Horizon Light Up腕錶。

LV Tambour Horizon Light Up智能錶共有亮面精鋼、霧面黑和霧面棕三種版本，雖然錶徑達44毫米，但弧形藍寶石玻璃錶面猶如無邊游泳池邊緣，讓娜璉戴起來不至於顯得過大，最大賣點是內建8種面盤可供佩戴者選擇，錶帶也是另購心儀款式，此外，是LV第一款錶冠兩側設有按鈕設計增加操控便利性，旋轉錶冠可改變面盤、上方按鈕啟動拖曳模式與配置設定，而底部按鈕可啟動應用程式。

▲▼ 娜璉 。（圖／翻攝twicetagram IG）

▲LV Tambour Horizon Light Up共有亮面精鋼、霧面黑和霧面棕3款，（不含錶帶）精鋼款9萬3000元（左起，價格均不含錶帶），黑、棕款各111,000元。（圖／LV提供）

娜璉親自示範中性大錶穿搭術，一套是華裔設計師Alexander Wang的粉紅黑邊小可愛與針織衫的甜美造型，另一套則換上休閒感的LV 43,500元灰色Globe連帽衣，其實兩套都是露腰的短版剪裁上衣，但娜璉聚焦在新歡LV智能錶，纖腰不給看了。

►潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家

►米倉涼子披92萬FENDI大衣喝下午茶　長腿姐姐貴婦無誤

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Alexander Wang, 娜璉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

愛馬仕圓點、斜線構成活潑錶帶　迷你珠寶錶亦是精緻手鍊

愛馬仕圓點、斜線構成活潑錶帶　迷你珠寶錶亦是精緻手鍊

孫芸芸勾美腿回歸IG　無表情配蕭瑟背景說明心境

孫芸芸勾美腿回歸IG　無表情配蕭瑟背景說明心境

影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！　招搖5種戴法

影后戴的香奈兒1.8億鑽石項鍊在台曝光！　招搖5種戴法

羅霈穎精品拍賣會入場方式曝光！愛馬仕、香奈兒包5千元起標 有圖／王菲14歲嫩照曝光：致我們終將逝去的膠原蛋白 Hebe對求婚沒浪漫想像　「不用鑽戒，拿CITIZEN求婚就行」！ 金牛座莫允雯擋不住「小廢包」魅力　必塞護唇膏求安全感 羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益 「神力女超人」低胸背心好火辣　與安雅撞同款Tiffany項鍊沒輸 「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面