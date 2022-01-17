「紅髮男孩」Øzi曝最自豪魅力部位　黃宣想當「優雅的反叛份子」

記者王則絲／台北報導

PRADA 2022秋冬男裝大秀於台灣時間昨（16日）晚間登場，特別邀請到歌手Øzi、黃宣、林宥嘉、周興哲以及男星林敬倫齊聚一堂，一同透過線上直播看秀。Øzi近日因謝和弦前妻Keanna發的文莫名被捲入風波，對此他不多加解釋，不過他提到，認為自己的魅力是一整體的，且最自豪的部位是「這裡」；黃宣則是抱持放鬆身心的心情來看秀，並期許自己有天也能成為像PRADA兩位創意總監一樣的「優雅的反叛份子」。

▲（左起）周興哲、林敬倫、林宥嘉、Øzi、黃宣，一同線上欣賞PRADA 2022秋冬男裝大秀。（圖／品牌提供）



好幾個月沒有公開露面的Øzi，比照以往招牌髮型，於額前點綴幾撮紅髮，並親自挑選了蘊含Tatto概念的黑色系造型來看秀，對於近日捲入的風波並沒有多談，不過問及認為自己最大的魅力是什麼？Øzi很掙扎回答道：「怎麼辦很整體耶，它是一個full package，一定是一個互相呼應的作用。」有點害羞地展現自信一面，另外他也提到：「有些人會調侃我的嘴唇超厚，但有時候又說我的嘴唇很厚是一件很好的事情，所以我把它看待為一個很自豪的部分。」

▲Øzi透露下一個刺青計畫。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



最近才在手臂上完成新刺青的Øzi，透露已經想好了下個刺青的計畫，「下個刺青我想要自己刺，我想要自己刺在我的左大腿上面。」同時，他還鄭重預告，大約一個半月後將會有大型作品跟大家見面，並誇張用「毀天滅地」來形容，賣了一個超大關子，請粉絲們拭目以待。

▲黃宣期許自己能成為「優雅的反叛份子」。（圖／品牌提供）



黃宣當晚穿著自己也非常喜歡的寬鬆輪廓西裝，搭配低腰褲頭褲裝露出內搭的泳裝花紋，為PRADA 2022春夏最經典的一套Look。這次來看PRADA的秀，黃宣表示本身就很喜歡創意總監Raf Simons的設計，且他形容，Raf Simons與Miuccia Prada合作的一切，就像是「優雅的反叛份子」，為PRADA創造了一個涵蓋兩名設計師作品風格的新名詞。且藉此機會，黃宣不忘暗指自己也是個優雅的反叛份子，「我應該算是，可能比較三八一點，沒有他們這麼俐落，但我會朝這個優雅反叛份子的典範學習。」

▲更多與會藝人周興哲、林宥嘉、林敬倫。（圖／品牌提供）

