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米蘭男裝周／FENDI 辣開深V比女人性感！　ZEGNA 戶外正裝挑戰無界限

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記者鮑璿安／綜合報導

米蘭男裝周已經開始，FENDI 2022秋冬男裝系列運用正式的晚裝廓形體現專屬於男生的優雅，甚至開出迷人深V剪裁打破傳統。另外，百年男裝品牌傑尼亞（ZEGNA）本季強調室內與戶外生活的無縫銜接，光是多層次男裝與鮮明色系碰撞就足夠吸睛。

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲全新的「O'Lock鏈條」圖案在設計中被放大縮小。（圖／品牌提供）

米蘭男裝周重頭戲FENDI秋冬男裝系列由Silvia Venturini Fendi設計，本季除了耐人尋味的配色酒紅色、覆盆子色之外，搭配全新的「O'Lock鏈條」圖案在設計中被放大縮小，幾乎上身就是爆款所在。同時男裝優雅程度絲毫不輸給女裝，西裝外套化身平順斗篷，也有延續春夏的短版剪裁，並以深V針織衫刻畫出男士性感。

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲包款也出現O'Lock鏈條圖案。（圖／品牌提供）

本季還有一矚目焦點，是品牌與LEDGER所推出的首個高科技配飾系列，結合尖端虛擬科技，將O'Lock圖案及經典的Baguette包款運用在此，創造出有穿戴性質的硬體錢包，輕觸即可開關。

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲ZEGNA 在2022冬季系列強調戶外與室內相互融合。（圖／品牌提供）

ZEGNA 在2022冬季系列強調戶外與室內相互融合，因此可見到耐磨羊毛厚夾克、厚薄毛衫兼具外套的實穿性，都代表內外界限模糊。而最新研製的Oasi Cashmere面料，可與鹽白色、霜白色和岩灰色等大自然色調相佐，加入緹花與紮染元素豐富辨識度。

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝。（圖／品牌提供）

▲TOD’S橡膠豆豆放大更加醒目。（圖／品牌提供）

與此同時，TOD’S 秋冬男裝系列延續新舊交織，針織毛衣採用大面積、粗獷的編織手法並運用大地色系和刺繡交織製成，讓穿著同時更加輕鬆，重頭戲鞋履系列，則以森林色系和都市灰的對比展，使得 T Lion、橡膠豆豆更加醒目。

關鍵字：

米蘭男裝周, FENDI, ZEGNA , TOD’S

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