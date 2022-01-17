愛神的箭射向髮際　心形髮飾不限約會、日常也好搭

▲模特兒佩戴法國亞歷山卓紅色款愛神的箭豆扣夾，6,900元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

眾人期待著農曆新年長假，緊接著登場就是情侶放閃的西洋情人節，各大時尚品牌已接力發表最新情人節商品，法國精品髮飾法國亞歷山卓（Alexandre de Paris,）以「心形」與「邱比特之箭」為靈感，運用醋酸纖維板料，經專業師傅純手工做細部裁切、拋光，鑲飾施華洛世奇水晶，創作出心心相印、怦然心動、愛神的箭等三個系列髮飾，不僅可作為禮物，亦可寵愛自己作為約會造型亮點。

▲法國亞歷山卓心心相映紅色款與黑色款仕女夾，各7,400元。

心形設計向來深受女性喜愛，讓法國亞歷山卓取此經典圖案打造新品，當中邱比特之箭豆扣夾，一眼就讓人認出是愛神的標記；心心相映紅色款與黑色款仕女夾則由兩個大小不一的鏤空心形點綴；怦然心動系列以米色襯托黑色立體心形裝飾，色調沉穩優雅，但不失俏皮。一系列心形髮飾其實不限情人節，日常也容易搭配。

▲法國亞歷山卓怦然心動抓夾（由上至下）7,800元，仕女夾5,000元，豆扣夾3,000元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）為今年情人節創作的Una系列心形首飾也很吸睛，採用標誌性天鵝喙部彼此輕觸勾勒出心形，密鑲施華洛世奇水晶，閃耀無比，不僅清楚表達愛意，也以天鵝圖案象徵成雙成對，共有耳環、手鍊、項鍊等款式。

▲模特兒疊戴施華洛世奇Una系列首飾，閃耀迷人光芒。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇標誌天鵝構成心形的Una系列項鍊，小型款（上）5,450元，大型款7,450元。



►孫芸芸勾美腿回歸IG 無表情配蕭瑟背景說明心境

►劉詩詩喜氣裝扮沒土味 戴葫蘆珠寶添好運

